Rododendrony potrzebują nie tylko żyznej, kwaśnej gleby, lecz także ochrony przed chorobami i szkodnikami. Aby im to zapewnić można wykorzystać to, co daje całkiem za darmo natura. Skrzyp polny to jeden z lepszych naturalnych surowców, który warto wykorzystać, by wzmocnić rośliny i ograniczyć problemy z mączlikami, mszycami czy grzybami, które atakują rododendrony. Napar lub wywar z tej pospolitej rośliny można wykorzystać zarówno jako nawóz jak i oprysk. Jak go przygotować i kiedy stosować?

Reklama

Przepis na nawóz do rododendronów ze skrzypu

Skrzyp polny kryje w sobie spory potencjał. Roślina ta zawiera duże ilości naturalnego krzemu – pierwiastka, który wzmacnia ściany komórkowe roślin, poprawia ich odporność i ułatwia przyswajanie składników pokarmowych z gleby.

Składniki na wywar ze skrzypu (mocniejszy i trwalszy):

150 g świeżego skrzypu,

4 szklanki wody.

Sposób przygotowania:

Posiekaj skrzyp i zalej wodą. Odstaw na 1-3 dni. Uzupełnij wodę, która odparowała i gotuj skrzyp pod przykryciem przez 15-30 minut. Odstaw na noc do wystudzenia. Odcedź. Przed użyciem rozcieńcz wodą w proporcji 1:5.

Przygotowanie naparu (łagodniejszy):

150 g skrzypu świeżego zalej 1 litrem gorącej wody. Odstaw do zaparzenia i wystudzenia. Odcedź przed użyciem. Rozcieńcz w proporcji 1:10.

Oba preparaty można wykorzystać na dwa sposoby – do podlewania gleby oraz do oprysku nadziemnych części rododendronów, zwłaszcza liści.

Na koniec warto dodać, że wywar najlepiej przygotowywać ze świeżego skrzypu zbieranego z miejsc oddalonych od dróg i pól uprawnych. Im czystsze środowisko, tym więcej wartościowych związków zawiera roślina. Gotowy roztwór należy przechowywać w chłodzie i wykorzystywać na bieżąco. Fermentujący wywar może zaszkodzić roślinom.

Działanie nawozu ze skrzypu

Związki zawarte w skrzypie, w tym fenole, działają również przeciwgrzybiczo i przeciwbakteryjnie. To wszystko sprawia, że wywar z tej rośliny działa nie tylko jak nawóz, ale też jak naturalny środek ochrony roślin.

Regularne stosowanie wyciągów ze skrzypu może poprawić kondycję rododendronów, zwłaszcza tych rosnących w miejscach wilgotnych lub w sezonie z dużą ilością deszczu, gdy ryzyko chorób grzybowych jest wyższe. Co więcej, specyficzny zapach skrzypu i obecne w nim substancje odstraszają niektóre szkodniki, w tym mszyce oraz mączliki.

Jak działa nawóz ze skrzypu do rododendronów?

Podlewanie wywarem wzmacnia system korzeniowy i poprawia odporność roślin. Napar pomaga ustabilizować mikroflorę gleby i ogranicza rozwój patogenów glebowych, wspierając naturalne procesy ochronne.

Oprysk liści działa przede wszystkim powierzchniowo, tworząc warstwę ochronną i wzmacniającą. Dzięki zawartości krzemionki wyciąg utrudnia rozwój zarodników grzybów, a także osłabia działanie niektórych szkodników ssących, takich jak mączliki czy mszyce. Oprysk najlepiej wykonywać wieczorem, by uniknąć poparzeń słonecznych liści.

Regularne stosowanie naparu i wywaru w okresie wegetacji – co 2-3 tygodnie – przynosi najlepsze efekty. Trzeba jednak pamiętać, by nie stosować wywaru zbyt często i w nadmiarze, ponieważ może dojść do przesycenia gleby krzemionką, co z kolei może zakłócić równowagę mikrobiologiczną.

Nawozy ze skrzypu lekko zakwaszają ziemię, co w przypadku rododendronów jest dodatkową zaletą – rośliny te najlepiej czują się w glebie o pH 4,5–5,5. Dzięki temu skrzyp nie tylko odżywia i chroni, ale też poprawia właściwości podłoża.

Dobrą praktyką jest łączenie działania podlewania i oprysku – naprzemiennie lub jednocześnie, w zależności od potrzeb rośliny. W czasie wilgotnej wiosny warto postawić na oprysk, latem – podlewać, zwłaszcza jeśli krzewy zaczynają wyglądać na osłabione.

Jakie choroby i szkodniki ogranicza wywar ze skrzypu?

Oprysk ze skrzypu chroni rododendrony przed następującymi chorobami i szkodnikami:

mączniak prawdziwy,

rdza,

szara pleśń ,

, mączlik,

mszyce ,

, przędziorki.

Nawóz ze skrzypu polnego wzmacnia rododendrony i chroni przed chorobami i szkodnikami , fot. Adobe Stock, Andrea

Czytaj także: