Znalazłam najlepszy nawóz do petunii. Kruszę ten kuchenny odpad i podrzucam do doniczki, a roślina tonie w kwiatach

Petunie potrafią kwitnąć bez przerwy od maja aż do pierwszych przymrozków. Żeby jednak rosły bujnie i obsypywały się kolorowymi kwiatami, musisz im pomóc. Zamiast kupować gotowe nawozy, sięgnij po jeden domowy składnik. Jest za darmo i na pewno masz go w kuchni – wystarczy tylko nie wyrzucać go do kosza.