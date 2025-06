Połącz te drobinki z wodą i podlej petunie. Od razu zaczną wypuszczać nowe kwiaty

Petunie to jedne z najbardziej wdzięcznych roślin balkonowych – kwitną długo i obficie, o ile tylko dostaną to, czego potrzebują. Gdy chcesz, by znów zaczęły wypuszczać nowe kwiaty, sięgnij po naturalne wsparcie. Wystarczy, że sięgniesz po to, co masz w kuchni. Nie musisz kupować żadnych nawozów – domowy sposób jest szybki, skuteczny i praktycznie darmowy.