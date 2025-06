Fasolka szparagowa to jedno z najbardziej lubianych warzyw sezonowych. Jest łatwa w uprawie, szybko rośnie i nie potrzebuje wiele miejsca. Czerwiec to ostatni moment, by wysiać ją bezpośrednio do gruntu i jeszcze przed końcem lata cieszyć się świeżymi strąkami. Niezależnie od tego, czy wybierzesz żółtą, zieloną, czy fioletową fasolkę, wszystkie potrzebują ciepła, wilgoci i słońca, by bujnie rosnąć.

Jak sadzić fasolkę szparagową: 3 zasady

Fasolka szparagowa przede wszystkim kocha słońce. Im więcej światła dostanie, tym więcej kwiatów i strąków wypuści. Wybierz więc miejsce dobrze nasłonecznione przez większość dnia, ale także osłonięte od wiatru. Jeśli noce są jeszcze chłodne, warto przykryć grządkę agrowłókniną lub folią perforowaną. Dzięki temu przyspieszysz kiełkowanie i zabezpieczysz młode siewki przed nagłym spadkiem temperatury.

Gleba powinna być przepuszczalna, lekko wilgotna, z dodatkiem kompostu. Nie sadź fasolki w miejscu, gdzie wcześniej rosły inne rośliny strączkowe, unikniesz w ten sposób chorób i szkodników.

Bardzo ważne są odstępy między siewkami. Nasiona siej bezpośrednio do gruntu, na głębokość ok. 3 cm. Zachowuj odstępy 30-40 cm między rzędami i co 10-15 cm między nasionami w rzędzie. Ziemia powinna być dobrze nagrzana (minimum 12 stopni).

Ostatnią istotną rzeczą jest podlewanie szparagówki. Choć fasolka nie lubi stać w wodzie, jej płytki system korzeniowy wymaga regularnego nawadniania. Podlewaj rośliny rano lub wieczorem, nie mocząc liści, bo w ten sposób zapobiegniesz chorobom grzybowym. W czasie suszy podlewaj co 2-3 dni.

Kiedy zbierać fasolkę?

Warto wiedzieć, że fasolka rośnie błyskawicznie i ma dość krótki okres wegetacyjny - od siewu do zbioru mija zaledwie 8-10 tygodni. Dlatego teraz jest idealny czas, by nadrobić zaległości i założyć grządkę z tym pysznym warzywem. W sezonie możesz też "dosiewać" i zbierać fasolkę aż do jesieni.

Bardzo ważne jest regularne zbieranie strąków, zanim staną się przerośnięte i łykowate. Młode strąki są najbardziej soczyste i pozbawione włókien, a pozostawione zbyt długo na krzaczku szybko stają się przerośnięte, twarde i łykowate.

Co ciekawe, systematyczny zbiór działa na roślinę jak bodziec do dalszego plonowania. Im częściej zbierasz, tym więcej fasolka kwitnie i owocuje. Możesz także spokojnie mrozić fasolkę, aby cieszyć się nią także jesienią i zimą.

