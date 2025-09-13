Reklama

Chwasty to prawdziwa zmora każdego ogrodnika. Potrafią błyskawicznie przejmować rabaty, zagłuszać kwiaty i warzywa, a do tego są odporne na częste wyrywanie. Zamiast sięgać po silne środki chemiczne, które szkodzą glebie i owadom zapylającym, warto poszukać naturalnych rozwiązań. Jednym z nich jest... zwykły olej roślinny, który większość z nas ma w kuchni.

Dlaczego olej roślinny działa na chwasty?

Olej roślinny tworzy na powierzchni liści tłustą, szczelną warstwę, która jak folia blokuje dostęp tlenu i ogranicza przenikanie promieni słonecznych. Roślina, pozbawiona możliwości swobodnego oddychania i przeprowadzania fotosyntezy, zaczyna stopniowo słabnąć. Z czasem liście żółkną, miękną i tracą swoją naturalną sprężystość.

Olej skutecznie oblepia także młode pędy i kiełki, które jeszcze nie zdążyły się w pełni rozwinąć, przez co nie mają one szans na dalszy wzrost. Niestety to dość powolny proces, a na efekty trzeba poczekać kilka dni. Niemniej jednak efekt jest trwały i pozwala znacznie ograniczyć rozprzestrzenianie się chwastów. Dzięki temu rabata, grządka czy ścieżka w ogrodzie odzyskują czysty i zadbany wygląd, a rośliny ozdobne i warzywa mogą rosnąć bez konkurencji o wodę i składniki mineralne.

olej roślinny na chwasty jak stosować
Olej roślinny nie rozróżnia roślin, dlatego używaj go bardzo ostrożnie, fot. Adobe Stock, Alex White

Jak stosować olej roślinny na chwasty?

Najłatwiejszy sposób to przygotowanie oprysku z oleju i wody. Wystarczy wymieszać około 100 ml oleju z 1 litrem ciepłej wody. Takim roztworem należy spryskać chwasty w słoneczny dzień. Przy uporczywych osobnikach, np. wyrastających między płytkami chodnikowymi, olej można nanosić pędzelkiem bezpośrednio na liście. To metoda bardziej pracochłonna, ale skuteczna i precyzyjna.

Pamiętaj jedynie, że olej roślinny nie rozróżnia roślin - jeśli dostanie się na liście "dobrych" kwiatów czy warzyw, może je uszkodzić. Dlatego zawsze należy aplikować go punktowo, wyłącznie na chwasty. Możesz kupić w aptece strzykawkę (bez igły) i z jej pomocą nanosić olej na chwasty albo wetrzeć go w rośliny przy pomocy miękkiej szmatki. Warto też pamiętać, że metoda ta działa najlepiej na młode rośliny, zanim zdążą się mocno rozrosnąć.

