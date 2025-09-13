Chwasty to prawdziwa zmora każdego ogrodnika. Potrafią błyskawicznie przejmować rabaty, zagłuszać kwiaty i warzywa, a do tego są odporne na częste wyrywanie. Zamiast sięgać po silne środki chemiczne, które szkodzą glebie i owadom zapylającym, warto poszukać naturalnych rozwiązań. Jednym z nich jest... zwykły olej roślinny, który większość z nas ma w kuchni.

Dlaczego olej roślinny działa na chwasty?

Olej roślinny tworzy na powierzchni liści tłustą, szczelną warstwę, która jak folia blokuje dostęp tlenu i ogranicza przenikanie promieni słonecznych. Roślina, pozbawiona możliwości swobodnego oddychania i przeprowadzania fotosyntezy, zaczyna stopniowo słabnąć. Z czasem liście żółkną, miękną i tracą swoją naturalną sprężystość.

Olej skutecznie oblepia także młode pędy i kiełki, które jeszcze nie zdążyły się w pełni rozwinąć, przez co nie mają one szans na dalszy wzrost. Niestety to dość powolny proces, a na efekty trzeba poczekać kilka dni. Niemniej jednak efekt jest trwały i pozwala znacznie ograniczyć rozprzestrzenianie się chwastów. Dzięki temu rabata, grządka czy ścieżka w ogrodzie odzyskują czysty i zadbany wygląd, a rośliny ozdobne i warzywa mogą rosnąć bez konkurencji o wodę i składniki mineralne.

Olej roślinny nie rozróżnia roślin, dlatego używaj go bardzo ostrożnie, fot. Adobe Stock, Alex White

Jak stosować olej roślinny na chwasty?

Najłatwiejszy sposób to przygotowanie oprysku z oleju i wody. Wystarczy wymieszać około 100 ml oleju z 1 litrem ciepłej wody. Takim roztworem należy spryskać chwasty w słoneczny dzień. Przy uporczywych osobnikach, np. wyrastających między płytkami chodnikowymi, olej można nanosić pędzelkiem bezpośrednio na liście. To metoda bardziej pracochłonna, ale skuteczna i precyzyjna.

Pamiętaj jedynie, że olej roślinny nie rozróżnia roślin - jeśli dostanie się na liście "dobrych" kwiatów czy warzyw, może je uszkodzić. Dlatego zawsze należy aplikować go punktowo, wyłącznie na chwasty. Możesz kupić w aptece strzykawkę (bez igły) i z jej pomocą nanosić olej na chwasty albo wetrzeć go w rośliny przy pomocy miękkiej szmatki. Warto też pamiętać, że metoda ta działa najlepiej na młode rośliny, zanim zdążą się mocno rozrosnąć.

