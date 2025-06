Aby pozbyć się chwastów podjazdu czy szczelin między płytkami możesz zastosować naturalne metody. Domowy oprysk z octu skutecznie je wypala, a w dodatku jest tani i ekologiczny. W pozbyciu się niechcianych roślin pomoże też inny popularny składnik, który zwykle wsypujesz do pralki. Okazuje się, że jego zastosowanie jest o wiele bardziej wszechstronne i sprawdzi się również w ogrodowych pracach.

Proszek do prania to alternatywa dla ręcznego pielenia chwastów

Zamiast ręcznego usuwania chwastów wystarczy podsypać je proszkiem do prania. Ta prosta, domowa metoda pozwoli uniknąć wielu godzin spędzonych z motyką na ręcznym usuwaniu niechcianych roślin.

Biały proszek zadziała na chwasty w sposób podobny do chemicznych preparatów ogrodniczych - sprawi, że zaczną usychać. Ten patent działa najlepiej w miejscach z ograniczoną dostępnością, np. wąskich szczelinach kostki brukowej i płyt chodnikowych. Sprawdzi się też na podjazdach, przy krawężnikach czy tarasie.

Jak zastosować patent z proszkiem?

Aby proszek miał szansę zadziałać skutecznie i zlikwidować niechciane rośliny, wystarczy podsypać niewielką ilość w miejscu, gdzie rosną, a następnie podlać całość niewielką ilością gorącej wody. W ten sposób potraktowane chwasty szybko zwiędną. Trzeba też pamiętać o tym, aby podczas stosowania tej metody zachować środki ostrożności i cały proces przeprowadzić w ochronnych rękawiczkach.

Jak działa proszek do prania na chwasty?

Zaletą metody z proszkiem do prania jest to, że ten domowy składnik nie tylko usuwa chwasty, ale również spowalnia ich odrastanie. Aby tak się stało w składzie produktu powinien znaleźć się boranu sodu, czyli składnik, który działa bakteriobójczo. Można też znaleźć go jako osobny produkt wykorzystywany pod postacią środka czyszczącego lub piorącego.

Podczas stosowania boraksu w ogrodzie trzeba pamiętać o tym, aby nie narazić na jego działanie innych roślin, na których wzroście nam zależy. Lepiej nie stosować go w sąsiedztwie warzyw ani ozdobnych krzewów czy kwiatów, ponieważ podany w nadmiarze może im zaszkodzić. Najbezpieczniejszą opcją jest zastosowanie go na żwirowej powierzchni, chodniku czy innej twardym twardym podłożu, gdzie wyrastają wyłącznie chwasty.

