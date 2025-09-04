Coraz więcej osób szuka roślin na żywopłot lub do samodzielnych nasadzeń, które nie tylko będą piękne, ale też mało wymagające i długowieczne. Głogownik spełnia wszystkie te kryteria - przez cały rok zachwyca gęstymi, błyszczącymi liśćmi, a latem dodatkowo obsypuje się drobnymi kwiatami. Jest idealny dla początkujących i tych doświadczonych ogrodników i działkowców.

Jak wygląda głogownik?

Głogownik to zimozielony krzew, który w polskich warunkach doskonale sobie radzi, przez co coraz częściej pojawia się w ogrodach i przestrzeniach miejskich (np. parkach). W zależności od odmiany może mieć od 1 do 3 metrów wysokości. Posiada charakterystyczne, eliptyczne, skórzaste liście w ciemnozielonym kolorze, które utrzymują się na roślinie przez cały rok.

Wiosną i latem zakwita drobnymi, białymi kwiatami, a jesienią na pędach pojawiają się dekoracyjne owoce w odcieniach czerwieni (niejadalne dla ludzi, ale bywają przysmakiem dla niektórych ptaków). Krzew można sadzić dwa razy w roku - wczesną wiosną albo jesienią (marzec-maj albo październik-listopad). W pojemnikach może być sadzony przez cały rok, ale ziemia w środku nie powinna być przemarznięta, nie powinno być też dużych wahań temperatur (to znaczy, że głogownik nie lubi częstych przeprowadzek).

Głogownik na żywopłot

Dzięki swojej gęstości i łatwości formowania głogownik świetnie nadaje się na zimozielone ogrodzenia. Roślina szybko tworzy naturalną barierę, dzięki czemu zapewnia prywatność i osłania przestrzeń w ogrodzie od wiatru. Krzew dobrze znosi przycinanie, dlatego bez problemu można go formować.

Cięcie najlepiej wykonywać wczesną wiosną lub latem po kwitnieniu. W ten sposób możesz łatwo nadać głogownikowi kształt prostego żywopłotu albo bardziej dekoracyjnych form. Możesz też sadzić go jako pojedynczy krzew, np. zamiast tui.

Głogownik dobrze znosi przycinanie i formowanie, dlatego to świetny wybór na żywopłot, fot. Adobe Stock, AlexanderDenisenko

Uprawa głogownika w ogrodzie

Głogownik jest łatwy w uprawie i odporny na choroby oraz ataki szkodników. Najlepiej rośnie na stanowiskach słonecznych lub lekko zacienionych, choć toleruje też półcień. Gleba powinna być żyzna, przepuszczalna i umiarkowanie wilgotna, unikaj sadzenia go w miejscach podmokłych.

Krzew jest odporny na suszę, dlatego wybaczy ci, jeśli na jakiś czas o nim zapomnisz. Świetnie radzi sobie także w warunkach miejskich, wytrzymując zanieczyszczenia powietrza. Raz w roku warto zastosować kompost lub gotowy nawóz do krzewów ozdobnych, aby wspomóc wzrost i poprawić kondycję liści. Głogownik to roślina praktycznie bezproblemowa, ale jednocześnie dekoracyjna i może być ozdobą każdego ogrodu.

