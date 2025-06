Ten odporny krzew przyciąga motyle żółtymi kwiatami. Możesz posadzić go nawet w małym ogrodzie

Zadrzewnia bezogonkowa to niski, ale gęsty krzew o wyjątkowo małych wymaganiach. Wypuszcza delikatne żółte kwiaty przez większą część lata. Jej zaletą jest to, że wabi pszczoły i motyle, a do tego pięknie prezentuje się nawet w niewielkim ogrodzie. Zdecydowanie warto ją posadzić, bo ma nie tylko piękne kwiaty, ale i dekoracyjne liście.