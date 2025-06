Ten nawóz do petunii na pewno masz w lodówce. Wymieszaj w proporcji 1:1, a rośliny obsypią się kwiatami

Petunie to jedne z najbardziej wdzięcznych roślin balkonowych – kwitną długo, obficie i zachwycają intensywnymi kolorami. Żeby jednak ich siły nie osłabły w połowie sezonu, musisz im od czasu do czasu pomóc. Wystarczy jedna domowa mikstura z dobrze znanego kuchennego składnika, by petunie znowu wyglądały jak z katalogu.