Petunie to jedne z najczęściej wybieranych roślin na balkony i tarasy. Występują w dziesiątkach odmian – od klasycznych kaskadowych po miniaturowe surfinie czy okazałe grandiflory. Choć wyglądają bajecznie, to ich piękno nie bierze się znikąd. Te kwiaty są żarłoczne – potrzebują dobrej gleby, dużo światła, częstego podlewania i, co najważniejsze, regularnego nawożenia.

Bez składników odżywczych petunie zaczynają szybko słabnąć. Ich liście tracą kolor, kwiaty drobnieją, a cała roślina wygląda, jakby traciła siły. Zamiast inwestować w chemiczne nawozy, przygotuj coś równie skutecznego w domu – wystarczy Ci woda i biały proszek z kuchni.

Poznaj potrzeby petunii – roślina piękna, ale wymagająca

Petunie uwielbiają słońce – zapewnij im stanowisko jasne, najlepiej południowe lub zachodnie. Posadź je w żyznej, przepuszczalnej ziemi z dodatkiem kompostu lub biohumusu. Bardzo ważne jest regularne podlewanie – w upalne dni nawet dwa razy dziennie, ale nie dopuszczaj do przelania. Najlepiej podlewaj je rano i wieczorem, nigdy w pełnym słońcu.

Z czasem nawet najlepsza ziemia traci składniki odżywcze, a petunie, jako rośliny o szybkim wzroście i obfitym kwitnieniu, potrzebują stałego zasilania. To dlatego raz na tydzień warto podać im nawóz bogaty w azot, fosfor i potas. Ale to nie wszystko – równie ważne są mikroelementy, które rośliny przyswajają tylko w odpowiednich warunkach. I tu właśnie przyda się kuchenny trik.

Nawóz do petunii z kwaskiem cytrynowym – sekret zdrowych i kwitnących roślin

Kwasek cytrynowy to niepozorna, ale niezwykle skuteczna substancja w domowej pielęgnacji roślin. Działa jak naturalny regulator pH – lekko zakwasza wodę i glebę, co przy petuniach działa wyjątkowo korzystnie. W podłożu o odczynie lekko kwaśnym (pH 5,5–6,5) petunie lepiej wchłaniają składniki mineralne, szczególnie żelazo, magnez i mangan.

Niedobór tych pierwiastków objawia się chloroza – żółknięciem liści między nerwami, wiotkością łodyg i słabym kwitnieniem. Jeśli więc zauważysz, że Twoje petunie tracą intensywny zielony kolor, sięgnij po kwasek cytrynowy – to sygnał, że przestają efektywnie pobierać mikroelementy.

Dodatkowo lekko zakwaszona gleba ogranicza rozwój niektórych patogenów glebowych i pleśni, które atakują korzenie. To prosty sposób, żeby wspomóc rośliny bez stosowania chemii.

Jak stosować kwasek cytrynowy w nawożeniu petunii – przepis krok po kroku

Co będzie Ci potrzebne:

1 litr odstanej wody o temperaturze pokojowej,

1/4 łyżeczki (ok. 1 g) kwasku cytrynowego w proszku,

konewka lub butelka ze spryskiwaczem.

Krok 1: Rozpuść dokładnie kwasek cytrynowy w wodzie.

Krok 2: Jeśli podlewasz ziemię, zrób to wcześnie rano lub wieczorem – nie lej nawozu na rozgrzaną glebę.

Krok 3: Stosuj co 2 tygodnie, w okresie intensywnego wzrostu i kwitnienia – od maja do sierpnia.

Krok 4: Nie przekraczaj dawki – zbyt kwaśne podłoże może uszkodzić korzenie.

Jeśli podlewasz petunie innymi nawozami, stosuj kwasek naprzemiennie, np. w tygodniu 1 – nawóz naturalny, w tygodniu 2 – woda z kwaskiem.

Ten nawóz stosuj co 2 tygodnie, w okresie intensywnego wzrostu i kwitnienia, fot. Adobe Stock, Cavan

Jakie efekty zauważysz i kiedy?

Już po pierwszym miesiącu stosowania zauważysz:

intensywniejszy kolor liści,

więcej pąków i gęstsze kwitnienie,

większą odporność rośliny na upały i choroby,

brak objawów niedoborów – żółknięcia i wiotczenia.

W połączeniu z regularnym przycinaniem przekwitłych kwiatów i nawożeniem wieloskładnikowym rośliny będą kwitły aż do pierwszych chłodów. Kwasek cytrynowy z wodą to nie cud – to uzupełnienie, które pozwala petuniom w pełni wykorzystać to, co już mają w ziemi.

Czym jeszcze możesz zasilić petunie z domowej spiżarni?

Nie tylko kwasek cytrynowy może wspomóc Twoje kwiaty. Zajrzyj do kuchni i wypróbuj inne naturalne dodatki:

Fusy z kawy – lekko zakwaszają glebę, dostarczają azotu, posyp je cienką warstwą wokół roślin raz w miesiącu.

Drożdże piekarskie – przyspieszają wzrost i rozwój korzeni, zrób odżywkę z 25 g drożdży, 1 łyżki cukru i 1 l wody, podlewaj raz w miesiącu.

Woda po gotowaniu warzyw – jeśli nie była solona, podlewaj raz w tygodniu, najlepiej naprzemiennie z innymi środkami.

Skorupki jaj – zawierają wapń, który wzmacnia tkanki roślin, zrób z nich napar i stosuj co 3–4 tygodnie.

Bananowa odżywka – bogata w potas, przygotuj ją z rozdrobnionej skórki banana i 0,5 l wody, zostaw na 2 dni i podlej.

