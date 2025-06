Jeżeli szukasz do swojego ogródka długo kwitnącego i wieloletniego krzewu, a do tego odpornego i łatwego w uprawie, poznaj barbulę. Dowiedz się, co ją wyróżnia i jak o nią dbać, żeby obficie zakwitła.

Czym jest barbula i dlaczego warto ją posadzić w ogrodzie?

Barbula, inaczej kariopteris (łac. Caryopteris), to krzew lub krzewinka z rodziny jasnotowatych, która przywędrowała do nas z Azji Wschodniej. W Polsce występuje jako roślina ozdobna. Można ją zauważyć w ogrodach, a także w donicach na tarasach, rzadziej na balkonach.

Barbule wyróżniają się oryginalnymi niebieskimi kwiatami zebranymi w wiechy, które utrzymują się do późnej jesieni. Mają intensywny odcień, wpadający czasami w fiolet. Charakterystyczne są również smukłe liście rośliny o srebrzystym odcieniu, które zdobią otoczenie również poza okresem kwitnienia.

Jest ceniona za swoją odporność na suszę i łatwość uprawy. Do ogrodu są polecane takie odmiany rośliny jak barbula klandońska i barbula szara.

Optymalne wymagania dla barbuli

Chociaż barbula uchodzi za krzew wytrzymały i mało wymagający, to odpowiednie warunki zapewnią jej jak najlepszy rozwój i „burzę” kwiatów. Wybierz dla tego krzewu miejsce słoneczne, ewentualnie półcieniste, najlepiej osłonięte od wiatru.

Gleba nie musi być żyzna, ale zalecana jest ziemia przepuszczalna i zasadowa. To wystarczy, aby barbula odwdzięczyła ci się swoim urokiem. Roślina jest odporna na zimę, przy czym warto okryć delikatniejsze odmiany przy gruncie kopczykiem kory lub ziemi, podobnie jak róże.

Barbula długo kwitnie i ma niskie wymagania, fot. Getty Images, ngabi

Jak dbać o barbulę, aby bujnie kwitła?

Barbula wyróżnia się długim kwitnieniem, dzięki czemu rabaty, na których rośnie, czarują kwiatowym pięknym znacznie dłużej. Ale by jej potencjał został w pełni wykorzystany, dobrze wiedzieć, jak dbać o ten krzew. Dobra wiadomość jest taka, że roślina nie wymaga wielkiego zaangażowania.

Jest dość odporna na okresy suszy. Możesz ją podlewać, zwłaszcza w pierwszym roku po posadzeniu, jednak z umiarem. Zbyt wilgotna ziemia zwiększa ryzyko gnicia korzeni i obumarcia rośliny.

Nawożenie barbuli nie jest konieczne. Jeśli zdecydujesz się odżywić krzew, aby wzmocnić jego kwitnienie, to stosuj nawóz z dodatkiem wapnia lub nawóz wieloskładnikowy. Zabieg przeprowadź wiosną i w lipcu. Barbuli nie służą nawozy bogate w azot, pod wpływem których słabiej kwitnie. Unikaj ich.

Roślina dość szybko rośnie, ale zwykle nie osiąga więcej niż metr wysokości. Ma ładny rozłożysty pokrój, a utrzymanie kształtu nie wymaga specjalnych zabiegów.

