Wygląda niepozornie, ale karagana syberyjska to jedna z najbardziej odpornych roślin ogrodowych. Pochodzi z surowych terenów Syberii i Azji Środkowej, dlatego w naszym klimacie czuje się doskonale. W maju i czerwcu pokrywa się drobnymi, żółtymi kwiatami przypominającymi motyle, które z czasem przekształcają się w wąskie strąki z nasionami. Możesz posadzić ją jako samotny krzew ozdobny albo stworzyć z niego kolorowy żywopłot.

Jak wygląda karagana syberyjska?

Karagana syberyjska to bardzo rozłożysty i wysoki krzew ozdobny, który może mieć nawet 5 metrów wysokości. Jej pokrój jest raczej luźny, a cienkie pędy lekko wyginają się na końcu, tworząc swoistą kaskadę. Młode pędy są zielonkawe, zaś starsze przybierają szaro-brunatny odcień.

Liście karagany są pierzaste i delikatne - przypominają nieco jasnozielone liście robinii. Długo utrzymują się na krzewie, ale przed zimą opadają. Kwiaty pojawiają najczęściej się w maju i czerwcu - są drobne, żółte, mają motylkowaty kształt i swoim wyglądem przypominają miniaturowe kwiaty grochu. Po przekwitnięciu w miejscu kwiatów zawiązują się wąskie strąki z nasionami, które po dojrzeniu pękają. Karagana ma bardzo naturalny, lekko dziki wygląd, dlatego dobrze prezentuje się zarówno samodzielnie, jak i w grupach.

Karagana syberyjska zniesie niemal wszystko - trudne warunki jej nie straszne, fot. Adobe Stock, Alexey

Wymagania karagany syberyjskiej

To miododajna roślina, która zniesie niemal wszystko: długotrwałą suszę, mroźne zimy, silny wiatr, a nawet zanieczyszczone powietrze. Najlepiej czuje się w słońcu, ale toleruje także półcień. Nie ma dużych wymagań co do podłoża. Dobrze znosi ubogą, piaszczystą i lekką glebę, nawet mocno zasadową. Najważniejsze, by była ona dobrze przepuszczalna, ponieważ krzew nie lubi podmokłych stanowisk. Dzięki zdolności do wiązania azotu z powietrza może rosnąć nawet w bardzo ubogiej ziemi. Dzięki temu też nie wymaga nawożenia.

Nie musisz jej często podlewać, bo doskonale robi to deszcz. Dobrze znosi cięcie, dlatego możesz ją formować lub utrzymywać w zwartej formie żywopłotu. Warto ją za to regularnie przycinać. Najlepszy czas na ten zabieg to wczesna wiosna lub moment tuż po przekwitnięciu. Warto również regularnie usuwać tzw. odrosty korzeniowe, które mogą się pojawić wokół rośliny.

