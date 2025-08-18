Ta niezwykła bylina pochodzi z Afryki i w polskich warunkach najlepiej sprawdza się jako roślina doniczkowa lub uprawiana w pojemnikach na tarasie. W okresie kwitnienia wytwarza kuliste, ażurowe kwiatostany w intensywnym, szkarłatnym kolorze, które mogą mieć nawet 20 cm średnicy. Jej egzotyczny wygląd sprawia, że świetnie nadaje się do nowoczesnych kompozycji ogrodowych.

Jak wygląda krasnokwiat Katarzyny?

Krasnokwiat Katarzyny wygląda jak czerwona fajerwerk w wersji mini. Z cebuli wyrasta pojedynczy, mocny pęd, na którego szczycie pojawia się kulisty kwiatostan o średnicy nawet 20 cm. Tworzą go setki cienkich, promieniście rozchodzących się płatków w intensywnie czerwonym lub szkarłatnym kolorze, zakończonych żółtymi pręcikami - to one nadają mu efekt iskrzącej kuli.

Co ciekawe, liście pojawiają się dopiero po kwitnieniu - są szerokie, eliptyczne, soczyście zielone i wyrastają u podstawy rośliny, tworząc dekoracyjną rozetę. Całość sprawia, że roślina wygląda niezwykle egzotycznie przez cały rok i od razu zwraca uwagę w ogrodzie czy na tarasie.

Krasnokwiat katarzyny pięknie zakwita, jeśli zapewnisz mu odpowiednie stanowisko, fot. Adobe Stock, RealityImages

Krasnokwiat Katarzyny: uprawa i pielęgnacja w ogrodzie?

Krasnokwiat pomimo egzotycznego wyglądu jest raczej prosty w pielęgnacji. Wystarczy zapewnić mu odpowiednie warunki, by każdego lata odwdzięczała się spektakularnym kwitnieniem. Roślina najlepiej czuje się w miejscu jasnym, ale osłoniętym przed bezpośrednim, palącym słońcem. Idealne będzie podłoże żyzne, przepuszczalne, najlepiej z dodatkiem piasku, które zapobiegnie zastojom wody.

Krasnokwiat wymaga umiarkowanego podlewania - ziemia powinna być lekko wilgotna, ale nie mokra. W okresie wzrostu i kwitnienia warto zasilać go nawozem do roślin kwitnących co 2-3 tygodnie, aby wytworzył okazałe kwiaty.

W naszym klimacie krasnokwiat Katarzyny nie zimuje w gruncie. Jesienią, po zaschnięciu liści, cebule należy wykopać i przechowywać w chłodnym, suchym miejscu w temperaturze ok. 10-15 stopni. Rozmnażanie odbywa się przez oddzielanie cebulek potomnych i najlepiej robić to wiosną, kiedy miną przymrozki.

