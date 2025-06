Ta zapomniana bylina rozświetla ogród złotymi kłosami. Toleruje suszę, więc jest idealna dla zapominalskich

Tojeść kropkowana to roślina, która po latach znów wraca do łask. Jej intensywnie żółte drobne kwiaty tworzą smukłe, złote kłosy doskonale odnajdują się w naturalistycznych ogrodach. To bylina, która nie sprawia problemów w uprawie i rozświetla przestrzeń wokół domu przez cały sezon.