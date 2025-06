Jaskry to piękne, niedoceniane byliny, które świetnie odnajdują się w balkonowych warunkach. Ich intensywne kolory, długie kwitnienie i łatwa pielęgnacja sprawiają, że to rośliny warte drugiej szansy. Jeśli szukasz czegoś, co ożywi balkon i nie sprawi wielu problemów, to bylinka dla ciebie.

Reklama

Które jaskry warto sadzić na balkonie?

Choć często kojarzone są z roślinami łąkowymi i ogrodami wiejskimi, jaskry z powodzeniem można uprawiać w donicach i skrzynkach. Ich kompaktowy pokrój i obfite kwitnienie sprawiają, że świetnie sprawdzają się na balkonach - szczególnie tych od strony wschodniej lub północno-wschodniej, gdzie nie są narażone na silne popołudniowe słońce.

Na balkony najlepiej wybierać odmiany niskie i kępkowe, np. jaskra azjatyckiego (Ranunculus asiaticus). Jego pełne kwiaty w odcieniach żółci, pomarańczy, różu albo bieli przypominają małe różyczki. Popularnością cieszy się też jaskier ostry, który łatwo rośnie i kwitnie wcześnie, bo już wiosną.

Jak sadzić jaskry w donicach?

Sadzenie jaskrów w pojemnikach nie jest trudne, ale musisz pamiętać przede wszystkim o tym, że bulwy sadzi się na głębokość ok. 5 cm, najlepiej w żyzną, lekko wilgotną i przepuszczalną ziemię. Donica powinna mieć też odpowiedni odpływ, ponieważ jaskry nie znoszą stojącej wody.

Najlepszy moment na sadzenie to wczesna wiosna, kiedy minie ryzyko przymrozków. Wtedy rośliny będą miały czas się rozwinąć i zakwitną już w maju. Możesz je też sadzić na przełomie wiosny i lata, wtedy będą kwitły mniej więcej w połowie wakacji.

Jaskry są łatwe w uprawie i świetnie odnajdują się w doniczkach i skrzynkach balkonowych, fot. nruedisueli

Pielęgnacja jaskrów na balkonie

Jaskry nie są wymagające, ale jak każda roślina odwdzięczają się za odpowiednią opiekę. Przede wszystkim lubią wilgotną glebę, ale (jak wspomniałam wyżej) nie mogą stać w wodzie. Podlewaj regularnie, szczególnie w ciepłe dni, ale pamiętaj, by nie przelać, bo nadmiar wilgoci może prowadzić do gnicia bulw i obumierania rośliny.

Jaskry warto zasilać co 2-3 tygodnie nawozem do roślin kwitnących. Najlepiej czują się w półcieniu lub na słońcu z lekkim zacienieniem w godzinach popołudniowych. Zbyt dużo ostrego słońca może poparzyć delikatne płatki.

Po przekwitnięciu liście zaczynają zasychać, to naturalny etap. Jeśli chcesz zachować bulwy na przyszły sezon, poczekaj aż cała część nadziemna uschnie, a następnie wyjmij bulwy, oczyść je i przechowaj w suchym, chłodnym miejscu do następnej wiosny.

Czytaj także: