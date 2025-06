Omieg wschodni to jedna z najwcześniej kwitnących bylin ogrodowych. Zaczyna kwitnienie już w kwietniu, gdy większość roślin dopiero budzi się do życia. Złocistożółte kwiaty wyrastają ponad kępy liści i nadają rabacie słonecznego blasku. Choć należy do rodziny astrowatych, kwiaty tej byliny kształtem przypominają spore stokrotki, np. stokrotki afrykańskie. W naturze rośnie w południowo-wschodniej Europie i zachodniej Azji, ale z powodzeniem można go uprawiać także w Polsce – zarówno w gruncie, jak i w doniczce.

Reklama

Jak wygląda omieg wschodni

Omieg wschodni to kępiasta bylina dorastająca do 30–60 cm wysokości. Tworzy gęste rozety sercowatych lub jajowatych liści, z wyraźnie powcinanymi brzegami. Liście dolne są większe i osadzone na długich ogonkach, górne zaś mniejsze. Pędy kwiatowe są proste, sztywne, pokryte delikatnymi włoskami.

Kwiaty pojawiają się wczesną wiosną i utrzymują przez kilka tygodni. Mają postać pojedynczych koszyczków o średnicy 5-8 cm, z języczkowatymi płatkami w intensywnie żółtym kolorze. Przypominają nieco małe słoneczniki. Roślina prezentuje się naturalnie i świetnie komponuje się z innymi wiosennymi bylinami.

Omieg wschodni na odpowiednim stanowisku wytwarza liczne kwiaty, fot. Adobe Stock, hhelene

Gdzie sadzić omieg wschodni

Omieg najlepiej rośnie w półcieniu lub na stanowiskach lekko ocienionych. W miejscach nasłonecznionych poradzi sobie tylko wtedy, gdy gleba jest stale wilgotna. Preferuje podłoża żyzne, lekko gliniaste, przepuszczalne, z dodatkiem kompostu. Ziemia powinna utrzymywać wilgoć, ale nie może być podmokła. Roślina dobrze znosi uprawę w donicach i skrzynkach (w rozstawie minimum 20 cm) i wymaga wtedy regularnego podlewania.

Doronicum orientale nadaje się na rabaty naturalistyczne, pod koronami drzew i krzewów liściastych, a także do ogrodów leśnych. Sprawdza się również w kompozycjach z żuraweczkami czy miodunkami.

Jak pielęgnować omieg wschodni

Roślina nie sprawia trudności. Wymaga regularnego podlewania, zwłaszcza w okresie suchym i przy uprawie pojemnikowej. Nawożenie najlepiej przeprowadzić raz w sezonie, wiosną, przy użyciu kompostu lub nawozu wieloskładnikowego. Przekwitłe kwiatostany warto usuwać, by poprawić wygląd rośliny i zachęcić ją do dalszego kwitnienia.

Rozmnaża się przez podział kęp jesienią lub wczesną wiosną. Omieg jest w pełni mrozoodporny i nie wymaga okrywania na zimę. Może być jednak atakowany przez ślimaki oraz w wilgotne lata przez mączniaka prawdziwego. Warto zapewnić mu dobrą cyrkulację powietrza i unikać zbyt gęstego sadzenia.

Czytaj także: