Pluskwica groniasta (Cimicifuga racemosa), znana jest też jako świecznica lub świecznica groniasta. To jedna z bardziej okazałych bylin do miejsc półcienistych i cienistych. Wyróżnia się wysokimi, białymi kwiatostanami i dekoracyjnym liśćmi przypominającym liście paproci. Mimo egzotycznego wyglądu jest łatwa w uprawie i odporna, jest to więc świetna bylina dla początkujących ogrodników.

Jak wygląda pluskwica groniasta?

Pluskwica groniasta to wieloletnia bylina pochodząca z wilgotnych lasów Ameryki Północnej. W warunkach ogrodowych osiąga wysokość od 120 do 200 cm, a jej imponujące kwiatostany mogą sięgać nawet 250 cm. Tworzy szerokie, kępiasto rozrastające się karpy z silnymi, wzniesionymi pędami i dużymi, pierzasto złożonymi liśćmi. Liście są matowozielone, ząbkowane, przypominające paprocie lub liście bzu czarnego.

Kwiaty pojawiają się późnym latem – zwykle od końca lipca do września – i utrzymują się nawet przez kilka tygodni. Są drobne, białe lub lekko kremowe, zebrane w długie, smukłe kwiatostany przypominające kłosy lub świeczniki. Ich zapach jest intensywny, dla niektórych przyjemny, dla innych lekko drażniący – to pozostałość po dawnym zastosowaniu rośliny jako środka odstraszającego owady (stąd nazwa „pluskwica”).

Istnieją także odmiany o ciemnym ulistnieniu, jak Brunette czy Atropurpurea, które zapewniają dodatkowy walor dekoracyjny nawet poza okresem kwitnienia.

Długie, smukłe kwiatostany pluskwicy są prawdziwą ozdobą ogrodu, fot. Adobe Stock, Ludmila

Najlepsze stanowisko dla pluskwicy

Pluskwica groniasta najlepiej rośnie w miejscach półcienistych lub cienistych, szczególnie tam, gdzie gleba jest żyzna, wilgotna i przepuszczalna. Idealne są miejsca pod koronami drzew liściastych, na obrzeżach rabat leśnych lub w cieniu budynków. Roślina ta dobrze radzi sobie w zwykłych glebach ogrodowych, ale pod warunkiem że nie przesychają – okresowe przesuszenie może hamować wzrost i kwitnienie.

Pluskiwca nie toleruje jednak gleby stale podmokłej lub podłoża ciężkiego i gliniastego. Najlepiej sadzić ją w miejscach zacisznych, osłoniętych od silnego wiatru, który może łamać wysokie pędy kwiatowe.

Choć najlepiej kwitnie w półcieniu, może również rosnąć w jaśniejszych miejscach, jeśli zapewnisz jej odpowiednią wilgotność podłoża. W pełnym słońcu szczególnie przy braku wilgoci jej liście mogą więdnąć.

Pielęgnacja pluskwicy groniastej

Pluskwica jest bylina długowieczną i niewymagającą, pod warunkiem spełnienia jej podstawowych wymagań. Przed posadzeniem warto wzbogacić podłoże kompostem lub dobrze rozłożonym obornikiem.

Roślina nie wymaga częstego nawożenia. Wystarczy jej jedna dawka nawozu organicznego na początku sezonu. Kluczowe znaczenie ma natomiast regularne podlewanie w czasie suszy, zwłaszcza w pierwszych latach po posadzeniu. Dobrze znosi konkurencję z korzeniami większych drzew.

Nie wymaga podpór, jeśli rośnie w miejscu osłoniętym od wiatru. Pędy można ścinać po kwitnieniu lub zostawić na zimę – zaschnięte kwiatostany także są ozdobne. Roślina jest w pełni mrozoodporna i nie wymaga okrywania na zimę.

Pluskwica źle znosi przesadzanie, dlatego warto od razu wybrać dla niej stałe miejsce. Jest za to odporna na szkodniki i choroby, a w przypadku ich wystąpienia zwykle wystarczy zastosować domowe sposoby na mszyce lub oprysk na plamistość liści.

