Odpowiednie ubranie w góry to kwestia bezpieczeństwa, komfortu i przygotowania do zmiany warunków. Wysokość, wiatr, nasłonecznienie, nagła zmiana pogody — wszystko to sprawia, że zły strój może popsuć nawet najlepiej zaplanowaną wyprawę. Warto znać podstawowe zasady ubierania się na szlak, by uniknąć wychłodzenia, przemoczenia czy otarć.

Jak przygotować się na wycieczkę w góry? Dobrze dobrane warstwy ubrań, odpowiednie materiały i odpowiednie buty to warunki podstawowe bezpiecznego i przyjemnego trekkingu.

1. Unikaj bawełny

Bawełna to materiał, którego warto unikać w górach. Wchłania wilgoć, długo schnie i szybko wychładza organizm. Przepocona bawełniana koszulka czy skarpety to prosty przepis na utratę ciepła i otarcia. Lepszym wyborem są materiały syntetyczne, które schną błyskawicznie, lub naturalna wełna merino, która dobrze izoluje nawet gdy jest wilgotna.

2. Ubieraj się warstwowo

Zasada warstwowego ubioru to absolutna podstawa. Potrzebujesz 3 warstw, które stosujesz w zależności od pogody:

warstwa bazowa (np. koszulka i bielizna najlepiej z wełny merino lub technicznego poliestru), która odprowadza pot od skóry;

warstwa termiczna (polar, cienki „sweter" puchowy lub wełniany sweter), która zatrzymuje ciepło - przyda sie, gdy nie jest zbyt ciepło;

warstwa zewnętrzna (najlepiej „oddychająca kurtka przeciwdeszczowa), która chroni przed wiatrem i deszczem.

Dzięki warstwom łatwo dopasujesz ubiór do zmieniających się warunków pogodowych i poziomu aktywności.

3. Dobre buty

Obuwie to jeden z najważniejszych elementów górskiego ubioru. Powinno być:

wysokie , aby wspierać stabilność kostki,

, aby wspierać stabilność kostki, z dość sztywną i przyczepną podeszwą (ale nie twarde jak skała), aby stabilizować stopę na nierównym terenie,

(ale nie twarde jak skała), aby stabilizować stopę na nierównym terenie, wodoodporne i oddychające.

Nie idź w góry w nowych, nierozchodzonych butach – to prosty sposób na otarcia, pęcherze i kontuzję. Zawsze noś odpowiednie skarpety trekkingowe, najlepiej z domieszką wełny i bez szwów.

4. Zawsze miej ze sobą czapkę i rękawiczki

Nawet latem w wyższych partiach gór może zrobić się zimno i wietrznie (zwłaszcza powyżej 1000 m n.p.m. Cienka czapka z wełny lub syntetyczna opaska ochroni głowę przed wychłodzeniem, a rękawiczki zabezpieczą dłonie, zwłaszcza przy stromych podejściach lub w czasie nagłego załamania pogody. To niewielki ciężar w plecaku, a ogromna różnica w komforcie i bezpieczeństwie.

5. Zawsze miej kurtkę przeciwdeszczową

Pogoda w górach potrafi się zmienić błyskawicznie. Nawet przy słonecznej prognozie warto mieć w plecaku lekką kurtkę przeciwdeszczową. Najlepiej, jeśli jest również wiatroszczelna. Unikaj modeli bez wentylacji pod pachami – podczas wysiłku możesz się przegrzać. Kurtka powinna mieć kaptur, ściągacze i być na tyle luźna, by zmieściła się na inne warstwy.

6. Spodnie dopasowane do pogody

Unikaj jeansów i luźnych, bawełnianych spodni. Na cieplejsze dni najlepiej sprawdzą się lekkie spodnie trekkingowe z szybkoschnących materiałów. Na chłodniejsze – modele z membraną, wiatro- i wodoodporne. Dobrze, jeśli spodnie mają możliwość rozpięcia na udach dla wentylacji i profilowane kolana zwiększające zakres ruchu.

7. Zapasowa odzież w plecaku

Zawsze miej ze sobą dodatkową koszulkę, ciepłą warstwę (np. cienki polar lub kamizelkę puchową) i suche skarpety. W razie przemoczenia lub nagłego spadku temperatury taka rezerwa może uratować sytuację. Zapasowa odzież powinna być spakowana w worek wodoszczelny lub foliowy, aby nie zamokła podczas deszczu.

Na szczycie może być znacznie chłodniej niż się spodziewasz - wtedy przyda się zapakowana wcześniej do plecaka odzież, fot. Daniel Jędzura

I na koniec ostatnie 2 dobre rady:

Musisz wiedzieć, że w górach zwykle na każde 100 m przewyższenia temperatura powietrza spada o 1 stopień. Jeśli więc masz do pokonania np. 600 metrów przewyższenia, na szczycie temperatura będzie niższa o 6 stopni. Jeśli do tego dojdzie wiatr, może się okazać, że zamiast podziwiać widoki, będziesz szczękać zębami. Dlatego zawsze, ale to zawsze miej w plecaku bluzę/sweter i kurtkę.

W górach twoim wrogiem jest woda w postaci deszczu, ale też potu, który przemacza ubrania. Dlatego wodoodporne buty i kurtka to obowiązkowa część ekwipunku, który ochroni cię przed deszczem. A w pozbyciu potu z ubrań pomoże ci techniczna, syntetyczna koszulka. Jeszcze lepsza jest wełniana koszulka lub bluzka – pomoże odprowadzić wilgoć, a przy tym w razie spadku temperatury nie pozwoli ci się wychłodzić.

