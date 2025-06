Angelonia to rzadko spotykany w ogrodach kwiat, który przypomina popularną lwią paszczę i lawendę. Jeżeli szukasz do ogrodu oryginalnych i delikatnych kwiatów w intensywnym kolorze, to będzie ona świetnym wyborem.

Jak wygląda angelonia?

Angelonia jest byliną albo krzewem ozdobnym z rodziny babkowatych pochodzącą z Ameryki Środkowej i Południowej o kępiastym wzniesionym pokroju. Dorasta do około 40 cm wysokości. Jej znakiem rozpoznawczym są piękne kwiaty zebrane w smukłe groniaste kwiatostany. Mają różne kolory: głównie fiolet, róż, biel lub błękit.

Zaletą rośliny jest bez wątpienia to, że długo kwitnie, bo od początku lata aż do jesieni. Roślina jest miododajna, a więc przyciąga motyle, trzmiele i inne owady zapylające.

Angelonia to roślina ozdobna, która pięknie wygląda zarówno na rabatach w ogrodzie, jak i na balkonie w doniczkach. Można ją sadzić wzdłuż ścieżek i obrzeży. Tworzy udane kompozycje z petuniami, surfiniami, daliami, szałwią i ozdobnymi trawami.

Kwiaty angelonii są zebrane w groniaste kwiatostany w odcieniach fioletu, różu i bieli, fot. Adobe Stock, Bigc Studio

Angelonia pięknie prezentuje się w ogrodzie i w donicach na balkonie i tarasie, fot. Getty Images, pimonpim

Kiedy i jak posadzić angelonię?

Angelonię posadź w ogrodzie latem. Możesz też wcześniej, ale tylko wtedy, kiedy w nocy nie ma ryzyka przymrozków. Można sadzić ją zarówno do gruntu, jak i w donicach na balkonie lub tarasie. Nadaje się również na kwiaty cięte.

Idealna będzie dla niej słoneczna rabata lub południowy balkon czy taras. Wybierz dla niej miejsce ciepłe i osłonięte od wiatru. Najlepiej czuje się w temperaturze powyżej 20°C i wtedy też obficie kwitnie. Roślina potrzebuje przynajmniej 6-8 godzin słońca dziennie.

Jakie wymagania ma angelonia?

Mocną stroną angelonii jest jej odporność na upały, gdyż roślina pochodzi z rejonów tropikalnych. Preferuje glebę żyzną, próchniczą i przepuszczalną. Najintensywniej kwitnie w ziemi o odczynie lekko kwaśnym (pH od 5,5 do 6,2).

Chociaż jest odporna na ciepło, to nie rezygnuj z podlewania jej w czasie dłuższych okresów suszy. To potrzebny zabieg zwłaszcza po posadzeniu. Generalnie bylina ta lubi wilgotną ziemię, ale z umiarem.

Możesz zastosować odżywianie, aby angelonia odwdzięczyła się jeszcze bujniejszym kwitnieniem. Wystarczy podać nawóz do roślin kwitnących raz w miesiącu, a wydobędziesz z niej pełen potencjał.

Angelonia lubi słońce i ciepło, dlatego polskie przymrozki są dla niej zabójcze. W cieplejszym klimacie jest rośliną wieloletnią, u nas niestety zdobi ogród tylko przez jeden sezon. Rozwiązaniem jest wykopanie jej pod koniec lata i przezimowanie w donicy w pomieszczeniu z temperaturą ok. 15 st. Celsjusza.

