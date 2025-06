Kwiaty mukdenii raczej niczym się nie wyróżniają, ale tworzą ciekawe kwiatostany, czasem przypominające kłosy, przez co wyglądają niezwykle dekoracyjnie. Dodatkowo zaletą w przypadku tej byliny są jej liście, które pod koniec lata zaczynają intensywnie się przebarwiać.

Reklama

Roślina dobrze znosi cień i nie wymaga wiele troski, więc będzie idealna dla zapracowanych ogrodników lub tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z kwiatami.

Jak wygląda mukdenia rossa?

Mukdenia rossa (czasem "rossi") to urokliwa bylina o naturalnym, lekko dzikim wyglądzie. Tworzy niskie, zwarte kępy dorastające do ok. 40 cm wysokości.

Jej największą ozdobą są duże, dłoniaste liście, przypominające nieco te od klonu. Wiosną są one intensywnie zielone, błyszczące i jędrne, a wraz z nadejściem jesieni stopniowo przebarwiają się na intensywnie czerwone, pomarańczowe i purpurowe odcienie. Dzięki temu mukdenia prezentuje się atrakcyjnie przez cały sezon - od marca aż do późnej jesieni, najczęściej do przymrozków.

Bylina kwitnie w kwietniu, jeszcze zanim rozwiną się liście. Są drobne, białe lub kremowe, zebrane w luźne wiechy na szczytach cienkich, wyprostowanych łodyg. Bylina nie rozrasta się mocno na boki, więc będzie dobrym wyborem także do małych ogrodów lub w miejsca, gdzie masz luźną, ale niedużą lukę.

Gdzie sadzić mukdenię?

Mukdenia rossa świetnie prezentuje się w cienistych zakątkach ogrodu. Sprawdzi się np. pod koronami drzew, w sąsiedztwie paproci czy innych innych roślin kwitnących do cienia. Nadaje się również do uprawy w donicach na balkonach i tarasach z ograniczonym dostępem do światła.

Liście mukdenii jesienią wybarwiają się na czerwono i ten kolor utrzymuje się aż do pierwszych przymrozków, fot. Adobe Stock, officek

Mukdenia rossa (rossii): uprawa, pielęgnacja, wymagania

Mukdenia to łatwa w uprawie bylina, która doskonale radzi sobie tam, gdzie inne rośliny nie chcą zakwitać. Dobrze czuje się w półcieniu lub cieniu, mocne słońce może wręcz przepalić liście, które zamiast się wybarwić jesienią - uschną.

Bylina lubi gleby próchniczne, dobrze przepuszczalne i umiarkowanie wilgotne, ale jest raczej tolerancyjna. Dobrze radzi sobie również w przeciętnych ogrodowych warunkach. Warto jednak dbać o to, by podłoże nie było zbyt suche latem ani zbyt podmokłe zimą.

Mukdenia nie wymaga szczególnej troski. Po przekwitnięciu można usunąć zaschnięte kwiatostany wraz z kawałkami zdrewniałych łodyg, a tuż przed przymrozkami lub wczesną wiosną ściąć liście. Roślina jest raczej odporna na choroby i rzadko bywa atakowana przez szkodniki.

W naszych warunkach klimatycznych zwykle dobrze zimuje, ale w rejonach o bardzo surowych zimach warto okryć ją korą albo otulić cienką warstwą agrowłókniny.

Czytaj także: