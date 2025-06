Ta bylina to królowa cienia. Kwitnie przez całe lato, obsypując się masełkowymi „dzwoneczkami”

Peltobojkinia watanabei to rzadko spotykana bylina, która świetnie sprawdza się tam, gdzie większość roślin ozdobnych zawodzi - to królowa kwitnienia w cieniu i półcieniu. Jej delikatne, żółtawe kwiaty w kształcie dzwonków pojawiają się latem i są ozdobą zacienionych rabat aż do września.