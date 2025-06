Jeśli hortensje są dla ciebie królowymi letnich ogrodów, to pozwól, że przedstawimy ci ich cesarzową: lantanę. To niezwykła roślina, która nie tylko kwitnie nieprzerwanie od wiosny do jesieni, ale też potrafi zmieniać kolor kwiatów. Dzięki tej niezwykłej właściwości jeden krzaczek potrafi wyglądać jak bukiet złożony z kilku roślin.

Reklama

Lantana doskonale sprawdza się w donicach na balkonach i tarasach, a przy minimalnej pielęgnacji odwdzięcza się bujnym kwitnieniem przez wiele miesięcy.

Jak wyglądają kwiaty lantany?

To, co wyróżnia lantanę na tle innych roślin ozdobnych, to jej wyjątkowe, wielobarwne kwiatostany. Składają się one z drobnych, kwiatków zebranych w kuliste grona. Kwiaty te zmieniają kolor w trakcie kwitnienia – początkowo są żółte, potem pomarańczowe, różowe, czerwone, a nawet fioletowe, w zależności od odmiany. Efekt jest zjawiskowy – jeden kwiatostan może zawierać nawet trzy różne barwy jednocześnie.

Ten naturalny spektakl barw to nie tylko ozdoba – zmiana koloru sygnalizuje owadom, które kwiaty mają najwięcej nektaru.

Lantana to roślina o krzaczastym pokroju. Ma chropowate, owalne liście z ząbkowanymi brzegami. Najczęściej uprawiana jest lantana pospolita (Lantana camara), która wsadzona do donicy dorasta zwykle do 1 metra wysokości.

Istnieje wiele odmian lantany, które różnią się sposobem kwitnienia. Oto kilka przykładów:

Goldsonne – kwitnie na żółto,

– kwitnie na żółto, Orthenburg Castle – kwitnie na pomarańczowo,

– kwitnie na pomarańczowo, Tutti frutti – kwitnie na biało-pomarańczowo-różowo,

– kwitnie na biało-pomarańczowo-różowo, Pink Passion – kwitnie kremowo-żółto-różowo.

Jeśli chcesz mieć lantanę w niewielkiej doniczce, odmiana o mniejszym pokroju – do 30 cm wysokości - jest Cream Carpet.

Poza oczywistym walorem estetycznym lantana ma też inne zalety. Przyciąga motyle, trzmiele i pszczoły, co sprzyja bioróżnorodności. Niektóre odmiany mają też lekko cytrusowy zapach liści.

Gdzie i jak sadzić lantanę?

Lantana uwielbia słońce. Im więcej światła, tym intensywniej kwitnie i lepiej się wybarwia. Dlatego najlepiej rośnie na słonecznych balkonach, tarasach i werandach. Nadaje się zarówno do dużych donic, jak i wiszących pojemników – niektóre odmiany mają pokrój krzaczasty, inne się lekko przewieszają.

Podłoże powinno być przepuszczalne, lekko kwaśne do obojętnego (pH 6–7). Dobrze sprawdza się mieszanka ziemi uniwersalnej z dodatkiem piasku lub perlitu, która zapobiega zastojom wody. Doniczki muszą mieć otwory drenażowe, bo lantana nie toleruje przelania – zbyt mokre korzenie szybko gniją.

Sadząc roślinę, warto dać jej trochę przestrzeni, gdyż dorosły egzemplarz może osiągnąć nawet 60–90 cm wysokości i podobną szerokość. Jeśli planujesz kompozycje z innymi roślinami, wybieraj te o podobnych wymaganiach świetlnych i wodnych.

Lantana posadzona w donicy jest jedna z najpiekniejszych ozdób ogrodu, fot. Adobe Stock, Tanya

Jak pielęgnować lantanę, by kwitła do jesieni?

Mimo egzotycznego pochodzenia lantana nie jest szczególnie kapryśna. Najważniejsze jest regularne, ale umiarkowane podlewanie. Gleba powinna być wilgotna, ale nie mokra. W czasie upałów warto podlewać codziennie, ale bez zalewania korzeni.

Co 1–2 tygodnie stosuj nawóz do roślin kwitnących (z większą zawartością potasu). Dzięki temu lantana będzie kwitnąć naprawdę intensywnie i nie „zmęczy się” latem.

Usuwanie przekwitłych kwiatów stymuluje roślinę do tworzenia nowych pąków. Co kilka tygodni warto też delikatnie ją przyciąć roślinę, by utrzymać jej zwarty pokrój.

Lantana może przyciągać mszyce i przędziorki, zwłaszcza przy długotrwającej słonecznej pogodzie. Warto profilaktycznie zraszać liście wodą lub stosować naturalny oprysk na mszyce i obserwować, czy nie pojawiają się oznaki żerowania.

Lantana to roślina ciepłolubna i wrażliwa na mróz. W naszym klimacie traktuje się ją zazwyczaj jako roślinę jednoroczną, jednak można ją przezimować. Wystarczy przed pierwszymi przymrozkami przenieść ją do jasnego, chłodnego pomieszczenia (ok. 8–12°C), ograniczyć podlewanie i nie nawozić do wiosny. W marcu najlepiej ją przyciąć i wystawić ponownie na zewnątrz po „zimnej Zośce”.

Czytaj także: