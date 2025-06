Skuteczny nawóz do petunii robię z tego kuchennego odpadu. Podlewam roślinę co 2 tygodnie i kwitnie aż do jesieni

Petunie to jedne z najpiękniejszych kwiatów sezonowych, które mogą zdobić balkon aż do pierwszych przymrozków. Żeby jednak nie przestały kwitnąć w połowie lata, musisz je regularnie zasilać. Nie sięgaj po sklepowe odżywki – wystarczy prosty kuchenny odpad i odrobina wody. Dzięki tej metodzie twoje petunie będą kipieć kolorami aż do jesieni.

Skuteczny nawóz do petunii robię z tego kuchennego odpadu, fot. Adobe Stock, Arantxa Forcada