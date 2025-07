Posadź ten krzew zamiast zielonego żywopłotu. Miesiącami będzie rozświetlać ogród fioletowymi kwiatami

Loropetalum chińskie to egzotycznie wyglądający krzew, który coraz częściej gości w polskich ogrodach. Wyróżniają go nie tylko intensywnie fioletowe liście, ale też oryginalne kwiaty przypominające pajączki. Jeśli odpowiednio go przytniesz, sprawdzi się także jako kolorowy żywopłot.