Cięte piwonie są bardzo wrażliwe. Wystarczy kilka dni, by zaczęły tracić kolor, opadać i pachnieć mniej intensywnie. Ich delikatne łodygi szybko zatykają się przez bakterie w wodzie, a same kwiaty potrzebują odpowiedniego pH, by mogły dłużej cieszyć oczy.

Na szczęście kwasek cytrynowy może pomóc przedłużyć ich żywotność i sprawić, że twój dom lub balkon będzie wyglądał pięknie przez dłuższy czas.

Dlaczego kwasek cytrynowy działa na cięte piwonie?

Kwasek cytrynowy przede wszystkim reguluje pH wody. Kranówka ma zazwyczaj odczyn zasadowy, który sprzyja namnażaniu się bakterii i skraca trwałość kwiatów. Dodanie odrobiny kwasku obniża pH, tworząc środowisko mniej przyjazne dla drobnoustrojów, a jednocześnie bardziej odpowiednie dla kwiatów. Możesz wykorzystać też kwasek cytrynowy jako nawóz pod piwonie i inne rośliny kwasolubne, np. róże, azalie czy hortensje.

Dodatkowo kwaśne środowisko pomaga udrożnić łodygi piwonii, dzięki czemu lepiej pobierają wodę. W efekcie cięte kwiaty stoją dłużej, nie więdną i są bardziej "jędrne", a ich kolory pozostają intensywne przez wiele dni.

Kwasek cytrynowy to skuteczny patent na przedłużenie życia ciętych piwonii, fot. Adobe Stock, Olga Miltsova

Jak wykorzystać kwasek cytrynowy do ciętych piwonii?

Idealną mieszankę, która przedłuży trwałość ciętych piwonii zrobisz z litra letniej, przefiltrowanej lub przegotowanej wody. Dodaj do niej pół łyżeczki kwasku i łyżeczkę cukru. Całość dokładnie wymieszaj, aż całkowicie się rozpuszczą, a następnie wlej do czystego wazonu. Wstaw do niego świeżo przycięte piwonie.

Przytnij łodygi ostrym nożem pod kątem, aby nie zostały zmiażdżone. Wodę w wazonie wymieniaj co dwa dni, za każdym razem przygotowując świeżą porcję mieszanki.

Jak jeszcze przedłużyć trwałość ciętych piwonii?

Nie tylko jakość i rodzaj wody w wazonie ma znaczenie. Aby piwonie stały dłużej, unikaj przede wszystkim stawiania wazonu w miejscach nasłonecznionych lub narażonych na przeciągi. Wysokie temperatury i podmuchy powietrza przyspieszają więdnięcie kwiatów. Co 2 dni przycinaj końcówki łodyg o 1-2 cm, aby zapewnić im lepsze pobieranie wody.

Usuń też wszystkie liście, które mogłyby znaleźć się poniżej poziomu wody - to ograniczy rozwój bakterii. Nigdy nie ustawiaj też piwonii w pobliżu dojrzałych owoców, które wydzielają etylen, a więc gaz przyspieszający proces starzenia się roślin. Dzięki tym drobnym zabiegom bukiet będzie zachwycał świeżością nawet przez dwa tygodnie.

