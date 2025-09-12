Mieszam 2 łyżki z wodą i podlewam skrzydłokwiat. Białe łódeczki pojawiają się jedna po drugiej
Nawóz do skrzydłokwiatu z pestek dyni to świetny sposób na przywrócenie zdrowego wyglądu marnym roślinom. Efektem są piękne, zdrowe liście i obfite kwitnienie. Zamiast sięgać po sklepowe preparaty, wystarczy wykorzystać to, co często zostaje po jesiennym gotowaniu.
Skrzydłokwiat to jedna z najpopularniejszych roślin doniczkowych. Lubimy jej eleganckie, białe kwiaty przypominające łódeczki i głębokozielone liście. Aby jednak regularnie i obficie kwitł, potrzebuje odpowiedniej pielęgnacji i odżywiania. Nie trzeba jednak kupować drogich nawozów - doskonałym wsparciem okazują się... pestki dyni. Są łatwe do wykorzystania w formie naturalnego, domowego preparatu.
Jak działają pestki dyni na skrzydłokwiat?
Pestki dyni zawierają magnez, potas, cynk i fosfor, a więc mikroelementy, które wzmacniają roślinę, wspierają rozwój systemu korzeniowego i pobudzają kwitnienie. Potas sprzyja lepszemu wchłanianiu wody, a magnez odpowiada za intensywną zieleń. Regularne podlewanie nawozem z pestek dyni sprawia, że liście stają się bardziej sprężyste, zyskują intensywną barwę i zdrowy połysk. Dzięki mikroelementom skrzydłokwiat lepiej radzi sobie także z przesuszeniem czy krótkotrwałym brakiem światła, a także staje się mniej podatny na choroby grzybowe.
Największa nagroda to jednak oczywiście kwitnienie - pojawia się więcej białych "łódeczek", które długo utrzymują się na roślinie. Dzięki temu skrzydłokwiat kwitnie niemal bez przerwy, zwłaszcza jeśli dodasz do tego odpowiednie warunki dla jego wzrostu - jasne stanowisko, sporo rozproszonego światła i stale wilgotne, dobrze zdrenowane podłoże.
Nawóz do skrzydłokwiatu z pestek dyni: jak zrobić i jak stosować?
Domowy nawóz z pestek dyni jest bezpieczny i ekologiczny, a do tego bardzo łatwo go przygotować. Pestki z dyni mogą być "kupne", ale pamiętaj aby nie były solone. Zmiel 2 łyżki w malakserze albo rozgnieć w moździerzu, a następnie wsyp do litra letniej, przegotowanej wody. Dokładnie wymieszaj.
Odstaw mieszankę na 12-24 godziny, a po tym czasie podlej roślinę bez rozcieńczania. Jeśli nie masz czasu na moczenie pestek, wystarczy zblendować je z wodą i od razu użyć do podlewania. Roślina i tak skorzysta z cennych minerałów, choć efekt będzie delikatniejszy.
Roślinę najlepiej podlewać taką mieszanką co 10-14 dni, szczególnie w okresie intensywnego wzrostu i kwitnienia. W chłodniejszych miesiącach, kiedy skrzydłokwiat przechodzi w stan spoczynku, wystarczy raz w miesiącu. Pamiętaj jednak, aby na żadnym etapie nie przesadzać z jego ilością. Zbyt częste podlewanie może prowadzić do gnicia podłoża. Dobrze jest też od czasu do czasu przepłukać ziemię czystą wodą, aby uniknąć zalegania resztek organicznych.
