Choć wielu ogrodników skupia się głównie na wiosennym zasilaniu skrzydłokwiatu nawozami wieloskładnikowymi, to właśnie późne lato i jesień zdecydują o tym, czy roślina zachowa zdrowie i obficie zakwitnie. Od połowy sierpnia do końca jesieni skrzydłokwiat najlepiej reaguje na nawożenie preparatami o zwiększonej zawartości potasu. Ten pierwiastek nie tylko wspomaga rozwój nowych kwiatów, ale także wzmacnia system korzeniowy i poprawia odporność rośliny.

Dlaczego jesienią najważniejszy jest potas

Jesień to okres, gdy roślina przygotowuje się do wolniejszego tempa wzrostu. Skrzydłokwiat wciąż może wypuszczać kwiaty, ale jednocześnie potrzebuje wzmocnienia, które pozwoli mu przetrwać krótsze dni i mniej sprzyjające warunki świetlne. Stosowanie nawozów z przewagą potasu:

poprawia rozwój i funkcjonowanie systemu korzeniowego,

stymuluje wytwarzanie pąków kwiatowych i przedłuża kwitnienie,

zwiększa odporność na choroby i stres środowiskowy, np. suche powietrze w ogrzewanych pomieszczeniach.

W przeciwieństwie do azotu, który jesienią należy ograniczyć, potas nie powoduje nadmiernego wypuszczania liści. Dzięki temu energia rośliny kierowana jest na odporność i kwitnienie, a nie przyrost zielonej masy.

Jak nawozić skrzydłokwiat jesienią

Od połowy sierpnia aż do listopada roślinę warto podlewać nawozem bogatym w potas co około 2-3 tygodnie. Można stosować gotowe nawozy do roślin kwitnących z oznaczeniem „jesienne”, dostępne w sklepach ogrodniczych. Warto zwracać uwagę na proporcje składników: niższa zawartość azotu (N), wyższy udział potasu (K) i umiarkowany poziom fosforu (P).

Podlewanie nawozem powinno odbywać się na wilgotne podłoże. Zmniejsza to ryzyko poparzenia korzeni i ułatwia równomierne pobieranie składników odżywczych.

Jesienne nawożenie potasem sprawi, że skrzydłokwiat będzie zdrowy i chętniej będzie kwitł, fot. Adobe Stock, perfectlab

Domowe nawozy bogate w potas

Poza gotowymi mieszankami można wykorzystać proste, naturalne, domowe nawozy do skrzydłokwiatu, które dostarczą roślinie cennego potasu:

Nawóz ze skórek bananów

Skórkę z dojrzałego banana pokrój na małe kawałki, zalej litrem wody i odstaw na 24-48 godzin. Po przecedzeniu używaj roztworu do podlewania skrzydłokwiatu raz na dwa tygodnie. Banany są bogate w potas, a taki „napar” wspiera zarówno kwitnienie, jak i zdrowie liści.

Nawóz z popiołu drzewnego (w małych ilościach)

Do litra wody wsyp 1-2 łyżeczki drobnego, przesianego popiołu drzewnego. Dokładnie wymieszaj i podlej roślinę raz w miesiącu. Popiół zawiera łatwo przyswajalny potas i wapń, ale należy go stosować oszczędnie, aby nie podnieść nadmiernie pH podłoża.

Efekty regularnego nawożenia

Prawidłowo nawożony jesienią skrzydłokwiat utrzyma intensywnie zielone liście, będzie częściej wypuszczał kwiaty, a jednocześnie wzmocni system korzeniowy przed zimą. Dzięki temu lepiej poradzi sobie w warunkach domowych, gdzie w sezonie grzewczym powietrze jest suche i trudne dla większości roślin.

Jeśli zadbasz o jesienne nawożenie skrzydłokwiatu, roślina nie tylko przetrwa zimę w świetnej formie, ale wiosną rozpocznie nowy sezon od bujnego, zdrowego wzrostu i obfitego kwitnienia.

