Choć wygląda delikatnie, gillenia trójlistna to prawdziwa twardzielka wśród bylin. Kwitnie aż do sierpnia, tworząc lekką, białą mgiełkę złożoną z licznych drobnych kwiatów, przypominających małe gwiazdki. Roślina pochodzi z Ameryki Północnej i jest przystosowana do trudnych warunków - dobrze znosi okresowy brak wody i przeciętną glebę. Jej naturalny, lekko dziki charakter świetnie pasuje do większości ogrodów.

Reklama

Jak wygląda gillenia trójlistkowa?

Gillenia trójlistna (Gillenia trifoliata) to egzotycznie wyglądająca bylina, która dorasta zwykle do 70-100 cm wysokości i tworzy luźne, eleganckie kępy. Nie jest szczególnie wysoka ani krzewiąca się, więc będzie dobrym wyborem do małych i dużych ogrodów.

Jej liście są jasnozielone, trójdzielne, z delikatnie ząbkowanymi brzegami. Przypominają liście malin lub truskawek. Jesienią przebarwiają się na intensywny czerwony lub pomarańczowy kolor, dzięki czemu roślina wygląda efektownie także po zakończeniu kwitnienia.

Na szczytach rozgałęzionych pędów pojawiają się drobne, pięciopłatkowe białe kwiaty przypominające gwiazdki z delikatnie zaróżowionymi działkami kielicha. Ich lekka forma przyciąga uwagę i nadaje ogrodowi subtelnej lekkości.

Gillenia trójlistna to bardzo dekoracyjna i wytrzymała bylina, fot. Adobe Stock, Tony Baggett

Jak uprawiać gillenię trójlistną w ogrodzie?

Gillenia najlepiej rośnie na stanowiskach słonecznych lub półcienistych. Preferuje gleby przepuszczalne, próchniczne i umiarkowanie wilgotne, ale doskonale radzi sobie również w okresach suszy. Nadaje się zarówno do ogrodów przydomowych, jak i parkowych. Dzięki swojej odporności sprawdzi się również na glebach uboższych, o ile są dobrze zdrenowane.

Bylina ta nie wymaga specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych. Wystarczy usunąć zaschnięte pędy na wiosnę, aby roślina mogła szybko się zregenerować i ponownie wypuścić młode pędy. Jest w pełni mrozoodporna w polskich warunkach i nie wymaga okrywania na zimę.

Gillenia nie jest atakowana przez szkodniki, a jej uprawa nie sprawia trudności nawet początkującym ogrodnikom. Z czasem może się delikatnie rozrastać, tworząc szersze kępy, ale nie jest ekspansywna.

Czytaj także: