Rozwar wielkokwiatowy to bylina, która zyskuje coraz większą popularność nie tylko w ogrodach, ale też na balkonach. Jej charakterystyczne pąki przypominają napełnione powietrzem baloniki, które po chwili otwierają się w delikatne, pięcioramienne kwiaty-gwiazdki. Na rabacie pięknie komponuje się z innymi bylinami, szczególnie lawendą, szałwią, floksami, jeżówkami czy żurawkami.

Jak wygląda rozwar wielkokwiatowy?

Kwiaty rozwaru mają unikalny wygląd. Po rozkwitnięciu zmieniają się z pąków w niemal idealne, symetryczne "gwiazdki". Występują w różnych kolorach: najczęściej w odcieniach niebieskiego, fioletu, bieli i różu. Są niezwykle trwałe i doskonale sprawdzają się również jako kwiaty cięte - w wazonie długo zachowują świeżość.

W przeciwieństwie do wielu bylin, które przekwitają po kilku tygodniach, rozwar potrafi nieprzerwanie kwitnąć od czerwca aż do pierwszych przymrozków. Wystarczy na bieżąco usuwać przekwitłe kwiaty, by roślina nie przerywała kwitnienia. To niewątpliwie jedna z największych zalet rozwaru.

Rozwar wielkokwiatowy: wymagania

Rozwar lubi stanowiska słoneczne lub lekko zacienione. Gleba powinna być przepuszczalna, lekko wilgotna, ale nie podmokła. Powinna mieć też odczyn obojętny albo lekko kwaśny. To bardzo łatwa w uprawie bylina. Wystarczy ją regularnie podlewać w czasie suszy, a raz w miesiącu zasilić nawozem do roślin kwitnących.

Po sezonie nadziemna część usycha i zamiera. Możesz ją wtedy ściąć tuż przy ziemi. Zimą rozwar zimuje w gruncie bez problemu. Nie trzeba go przykrywać agrowłókniną ani dodatkowo zabezpieczać - rozwar świetnie znosi niskie temperatury.

Rozwar wielkokwiatowy tworzy w ogrodzie kwietny, fioletowy dywan, fot. Adobe Stock, Anurak

Czy można uprawiać rozwar w doniczce?

Rozwar świetnie radzi sobie także w pojemnikach - szczególnie jego niższe odmiany, które nie pokładają się pod ciężarem kwiatów. W donicach prezentuje się bardzo dekoracyjnie, a przy tym jest łatwy w pielęgnacji.

Warto sadzić go w dużych, stabilnych donicach z otworami odpływowymi, które zapewnią odpowiedni przepływ wody i ochronią korzenie przed przelaniem. W donicach można zestawiać go z lobelią, bakopą czy petuniami. Dobrze wygląda też obok niewielkich traw ozdobnych.

