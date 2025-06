Sercem ogrodu wcale nie muszą być popularne i dość oklepane rośliny. Świetnie sprawdzą się także te mniej znane, a przez to bardziej dekoracyjne i przyciągające wzrok. Bergenia sercolistna będzie tu strzałem w dziesiątkę. Jej liście mogą zmieniać barwę w ciągu roku, a kwiaty utrzymują się przez całą wiosnę. Jej uprawa jest bardzo łatwa i nie wymaga szczególnej smykałki do ogrodnictwa.

Jak wygląda bergenia sercolistna?

Bergenia sercolistna (Bergenia cordifolia) jest bardzo charakterystyczną byliną, trudną do przeoczenia czy pomylenia z czymś innym. Tworzy gęste, zwarte kępy dużych, skórzastych liści w kształcie serca. Liście są błyszczące, ciemnozielone, często z lekko falowanymi brzegami, a jesienią przybierają purpurowo-czerwone odcienie, przez co jest rośliną atrakcyjną także poza sezonem.

Wczesną wiosną (zwykle od kwietnia) ponad liśćmi wyrastają grube, sztywne pędy zakończone baldachowatymi kwiatostanami. Kwiaty są dzwonkowate, zebrane w luźne grona, najczęściej różowe, choć u niektórych odmian mogą być też purpurowe lub białe. Cała roślina dorasta zazwyczaj do 30-40 cm wysokości i podobnej szerokości, dzięki czemu doskonale nadaje się na obwódki, do ogrodów skalnych i lekko zacienionych rabat.

Dzięki swojej odporności i ozdobnym liściom bergenia świetnie sprawdza się również jako roślina okrywowa. Z czasem rozrasta się przez krótkie kłącza, tworząc efektowne dywany.

Łodygi bergenii przypominają rabarbar, fot. Adobe Stock, Martina Simonazzi

Jak uprawiać bergenię sercolistną?

Bergenia to świetna bylina dla początkujących - nie sprawia kłopotów i jest niemal bezobsługowa. Preferuje gleby żyzne, próchniczne i dobrze przepuszczalne, ale poradzi sobie również w trudniejszych warunkach. Lubi miejsca półcieniste, jednak przy wystarczającej wilgoci zniesie także pełne słońce.

To roślina całkiem nieźle odporna na suszę - podlewania wymaga jedynie w przypadku długotrwałego braku opadów i silnych upałów. Zbyt wilgotna gleba może jej za to szkodzić, dlatego nie możesz dopuszczać do zastoju wody. Nawożenie nie jest co prawda konieczne, ale raz do roku warto zasilić glebę organicznym kompostem, aby wesprzeć kwitnienie.

Bergenia dobrze znosi również zanieczyszczone miejskie powietrze, dlatego bywa sadzona w przestrzeniach miejskich i przy ulicach. Dzięki swojej odporności na choroby świetnie sprawdza się także w tych miejscach, gdzie inne byliny mogłyby mieć trudności z rozwojem.

