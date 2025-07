Krwawnik wiązówkowaty wyróżnia się wśród innych roślin ogrodowych nie tylko nietuzinkową urodą, ale i całkiem niezłą odpornością. Pochodzi z Azji Zachodniej i terenów Kaukazu, gdzie rośnie na suchych, nasłonecznionych terenach - świetnie więc radzi sobie w podobnych warunkach także w polskich ogrodach.

Jego koszyczkowe kwiatostany utrzymują się przez wiele tygodni, a po zasuszeniu mogą być także ozdobą domu lub elementem bukietu.

Jak wygląda krwawnik wiązówkowaty?

Krwawnik wiązówkowaty (Achillea filipendulina) to bylina, która przyciąga wzrok przede wszystkim swoimi charakterystycznymi, żółtymi kwiatami zebranymi w duże, płaskie baldachogrona. Przypominają plastry miodu lub żółte, lekko wypukłe talerzyki. Z daleka mogą przypominać gęsto posadzony, kwitnący rzepak.

Dorasta mniej więcej do 100 cm wysokości - wypuszcza długie, sztywne łodygi zakończone kwiatostanami. Liście są głęboko powcinane, pierzaste i szaro-zielone, przez co całość ma dziki, paprotkowaty charakter. Kwiaty krwawnika pojawiają się zwykle od czerwca do sierpnia i utrzymują się bardzo długo.

Roślina wygląda efektownie zarówno w gruncie, jak i jako kwiat cięty czy wysuszony. Niestety raczej nie sprawdzi się w donicach ani skrzyniach.

Krwawnik wiązówkowaty to idealna bylina dla zapracowanych albo początkujących ogrodników, fot. Adobe Stock, Andrii

Krwawnik wiązówkowaty: uprawa i pielęgnacja

Krwawnik wiązówkowaty to roślina, która w zasadzie nie ma potrzeb. Możesz go posadzić i o niej zapomnieć, a i tak będzie wyglądał dobrze przez cały sezon. Wystarczy zapewnić mu dobrze zdrenowane stanowisko, przyciąć po kwitnieniu i co kilka lat odmłodzić przez podział. Jest odporny na choroby i szkodniki, a do tego jest odporny na długotrwałą suszę.

Uwielbia pełne słońce i nie toleruje nadmiaru wilgoci. Najlepiej rośnie w podłożu lekkim, przepuszczalnym, o odczynie obojętnym do lekko zasadowego. W wilgotnym środowisku albo w cieniu będzie zdecydowanie słabiej kwitł, a pędy będą płożyć się po ziemi zamiast piąć się sztywno w górę.

W pielęgnacji krwawnik także jest mało wymagający. Podlewaj go rzadko, a wiosną przycinaj stare, zeszłoroczne pędy, aby pobudzić roślinę do wzrostu. Usuwanie przekwitłych kwiatostanów w sezonie także może pomóc mu zakwitnąć ponownie. Co kilka lat warto rozsadzić krwawnik, aby odmłodzić kępy.

