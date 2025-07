Lipiec w ogrodzie jest okresem pięknego kwitnienia, ale też wyzwań. Z jednej strony słońce pobudza rośliny do ukazania całego swojego potencjału, z drugiej pogoda w tym miesiącu potrafi zaskakiwać i stać się dla wielu kwiatów przeszkodą.

Palące słońce, susza, przelotne burze – nie każda roślina znosi takie okoliczności bez „fochów”, takich jak osłabienie czy więdnięcie. Wybierz byliny, które potrafią przetrwać lato pomimo załamania pogody.

3 odporne na zmienne warunki pogodowe byliny, które możesz posadzić w lipcu

Oto wybrane byliny, które możesz posadzić w lipcu i cieszyć się ich kwiatami, a przy tym nie obawiać się o ich stan, gdy pogoda zaskakuje. Są to rośliny wieloletnie – będą cieszyć oko przez wiele sezonów, bez kaprysów i nadmiernych wymagań.

Liliowiec

Liliowce to jedne z niezawodnych bylin do ogrodu – efektowne, a przy tym mało wymagające. Ich kwiaty, przypominające gwiazdy lub lejkowate dzwonki, pojawiają się przez całe lato, a czasem nawet powtarzają kwitnienie jesienią. Roślina jest bardzo odporna. Świetnie radzi sobie zarówno w czasie suszy, jak i podczas mrozów, a do tego rośnie na różnych glebach. Co więcej, liliowce odstraszają ślimaki, które mogą niszczyć uprawy.

Liliowce posadzone w lipcu długo jeszcze będą ozdobą ogrodu, fot. Getty Images, Inahwen

Jeżówka purpurowa

Jeżówki są często występującą ozdobą ogrodów, nie tylko pięknie kwitną szczególnie latem (choć mogą zdobić ogród aż do pierwszych przymrozków), ale też należą do cenionych roślin leczniczych (więcej: jeżówka na odporność). Jeżówka jest rośliną o dużej odporności na wahania pogodowe, w tym chłód i suszę.

Jej silne i sztywne pędy sprawiają, że niestraszne są jej mocny wiatr i intensywne opady deszczu. Pomimo atmosferycznych niedogodności nadal zachowuje swój zwarty pokrój i urocze kwiaty.

Byliną odporną na niesprzyjające warunki atmosferyczne jest też jeżówka purpurowa, fot. Adobe Stock, AngieC

Floks wiechowaty

Floks wiechowaty jest bujnie kwitnącą i łatwą w uprawie byliną, którą można posadzić nawet w lipcu. Najpiękniej kwitnie latem, a gdy dopilnujemy odcinania przekwitniętych kwiatostanów, będzie długo zdobić ogród.

Floksy to popularne pachnące kwiaty o wielu kolorach i odcieniach. Chociaż są odporne na złe warunki atmosferyczne, wymagają żyznej gleby o umiarkowanej wilgotności. Jej sztywne pędy są gwarancją tego, że roślina przetrwa letnie burze i wietrzne dni.

Floks wiechowaty potrzebuje wilgoci, ale dobrze znosi wahania pogodowe, fot. Adobe Stock, nebo81

Inne wytrzymałe byliny do posadzenia w środku lata

Oczywiście lista gatunków odpornych bylin, które można posadzić w lipcu, jest dłuższa. Jeżeli szukasz innych kwiatów, mogą zainteresować cię również:

lawenda,

szałwia omszona,

rudbekia,

kocimiętka,

perowskia,

trojeść,

rozchodniki,

przetacznik,

ostróżka,

liatra kłosowa,

gaura.

Wiele z nich rośnie w ubogiej glebie i nie wymaga częstego podlewania, co sprawia, że są łatwe w uprawie i nie sprawią problemów nawet początkującym ogrodnikom.

