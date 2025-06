Tekoma prosta naturalnie jest byliną, czyli rośliną wieloletnią. Jednak w Polsce, w ogrodzie, najprawdopodobniej będzie rośliną jednoroczną, ale posadzona w donicy i przechowywana zimą w dodatnich temperaturach, będzie miała się świetnie i co roku będzie kwitła. Dlatego polecana jest w naszej strefie klimatycznej do uprawy w donicach i pojemnikach, które na zimowy sezon można przenieść z altan, tarasów czy balkonów do wnętrz.

Tekoma prosta – jak wygląda

Tekoma prosta (Tecoma stans) jest krzewiastą byliną pochodzącą z Ameryki Środkowej i Południowej. W warunkach naturalnych dorasta nawet do kilku metrów wysokości, jednak w uprawie doniczkowej jest znacznie niższa i zazwyczaj osiąga 1-1,5 m.

Roślina ma wzniesiony pokrój z wyraźnym głównym pędem i rozgałęziającymi się, lekko przewieszającymi się pędami bocznymi. Liście są naprzeciwległe, złożone z 3-13 lancetowatych listków, ostro zakończonych, z karbowanym brzegiem. Ich barwa to ciemna, intensywna zieleń. Liście mogą osiągać do 15 cm długości, a cała roślina wygląda bardzo dekoracyjnie nawet poza okresem kwitnienia.

Kwiaty tekomy są duże, intensywnie żółte, lejkowate, z wyraźnie rozszerzoną „trąbką” na końcu. Pojawiają się w wiechowatych kwiatostanach na końcach pędów. Przy odpowiednim stanowisku kwitnienie trwa od późnej wiosny aż do jesieni. Kwiaty przyciągają zapylacze, głównie trzmiele i motyle, choć w naszym klimacie roślina nie zawsze w pełni rozwija owoce (wąskie torebki nasienne).

Jak i gdzie sadzić tekomę prostą

Tecoma stans potrzebuje stanowiska słonecznego i ciepłego – im więcej światła, tym intensywniejsze i dłuższe kwitnienie. Roślina toleruje wysokie temperatury i suche powietrze. To dość wytrzymała bylina na balkon czy taras. Także z powodu niskiej mrozoodporności (do około -2 stopni) w Polsce uprawia się ją wyłącznie jako roślinę doniczkową, którą należy zimować w pomieszczeniach.

Do uprawy najlepiej użyć dużej donicy (minimum 10–15 litrów), koniecznie z otworem odpływowym. Podłoże powinno być przepuszczalne, umiarkowanie żyzne, najlepiej mieszanka ziemi uniwersalnej z dodatkiem perlitu, piasku lub drobnego żwiru. Tecoma nie znosi zastoju wody – przy nadmiarze wilgoci może dojść do gnicia korzeni.

Sadzonki sadzi się od połowy maja. Po posadzeniu warto ściółkować powierzchnię ziemi korą, co ograniczy parowanie wody z podłoża.

W słonecznym stanowisku i regularnie nawożona tekoma kwitnie bardzo obficie, fot. Adobe Stock, sumit

Pielęgnacja tekomy prostej

Choć tekoma dobrze znosi krótkotrwałe przesuszenie, najlepszy rozwój zapewnia jej regularne, ale umiarkowane podlewanie. W okresie letnim należy podlewać ją co kilka dni, gdy wierzchnia warstwa podłoża przeschnie. Nadmiar wody działa zdecydowanie gorzej niż czasowy jej brak, lepiej zatem zachować umiar w podlewaniu.

W czasie intensywnego wzrostu i kwitnienia (od maja do września) roślinę warto zasilać nawozem dla roślin kwitnących, najlepiej o przedłużonym działaniu lub płynnym, co 2-3 tygodnie, co zapewnia długie i obfite kwitnienie.

Tekoma dobrze reaguje na przycinanie. Zabieg ten pozwala utrzymać zwarty kształt krzewu i pobudza roślinę do tworzenia większej liczby kwiatów. Najlepiej przycinać ją wczesną wiosną, skracając zeszłoroczne pędy o 1/3 lub więcej. W sezonie można usuwać przekwitłe kwiaty, żeby stymulować dalsze kwitnienie.

Jesienią, przed pierwszymi przymrozkami, roślinę należy przenieść do jasnego i chłodnego pomieszczenia (10–15°C), gdzie będzie zimować w stanie spoczynku. W tym czasie podlewanie trzeba ograniczyć do minimum – wlewaj tylko tyle wody, by ziemia całkowicie nie wyschła. Wiosną, po aklimatyzacji i przesadzeniu do świeżego podłoża, roślina szybko wraca do formy i rozpoczyna nowy cykl wzrostu i kwitnienia.

