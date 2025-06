Liatra to miododajna łatwa w uprawie bylina, która przyciąga wzrok puchatymi kwiatostanami w intensywnym kolorze. To ostatni dzwonek, by posadzić cebulki lub sadzonki liatry, najlepiej zrobić to do czerwca, aby latem i jesienią udekorowała rabatę. Dowiedz się, jaka gleba jest dla niej odpowiednia i jak o nią dbać, żeby odwdzięczyła się burzą kwiatów.

Liatra - bylina o efektownych kwiatach na uboga glebę

Liatra, inaczej bezmian (łac. Liatris), jest długo kwitnącą mało wymagającą byliną z rodziny astrowatych, która pochodzi z ciepłych i suchych regionów Ameryki. Radzi sobie w ziemi ubogiej, średnio wilgotnej. Nie straszne jej słońce i krótkotrwałe susze.

Liatra jest rośliną długo kwitnącą: od czerwca aż do października. Kwiaty są drobne zebrane w koszyczki formujące się w długie walcowate lub kłosokształtne kwiatostany. Ma również dekoracyjne liście: wąskie, gęste i długie. dorasta w zależności od gatunku do wysokości od 20 do nawet 180 cm (zwykle około 70 cm).

Rodzaj obejmuje ponad 40 gatunków, z czego niektóre uprawiane są jako ozdobne. Najbardziej popularna i wyjątkowo odporna jest liatra kłosowa, pięknie pokrywająca się grubymi podłużnymi kwiatami w kolorach od białego przez różowy po fioletowy. Co ciekawe, roślina jest nie tylko dekoracyjna, ale ma też właściwości lecznicze.

Liatra rośnie nawet w ubogiej i suchej ziemi, fot. Adobe Stock, pia-pictures

Jakie warunki glebowe są optymalne dla liatry?

Chociaż ta obficie kwitnąca bylina preferuje gleby umiarkowanie wilgotne i średnio żyzne, to poradzi sobie doskonale również w glebach ubogich i dość suchych. Posiada spichrzowe korzenie (magazynujące składniki pokarmowe), dzięki którym potrafi wytrzymać krótkotrwałe niedobory wody.

Odpowiednie są dla niej podłoża przepuszczalne i lekko kwaśne. Najmniej odpowiednie są gleby bardzo wilgotne i podmokłe tereny.

Stanowisko dla liatry. Wbieraj miejsca słoneczne

Aby liatra cieszyła oczy bujnym kwitnieniem, polecane są dla niej stanowiska dobrze nasłonecznione lub półcień. Jest to roślina odporna na mróz i doskonale zimuje w gruncie, nie wymaga okrywania na zimę. Młode rośliny dobrze jest jednak przykryć warstwą kory lub liści, aby zapobiec przemarznięciu.

Liatra – zabiegi pielęgnacyjne

W naszych warunkach nie ma konieczności podlewania rośliny, jednak w przypadku długotrwałej suszy warto ten zabieg wykonać. Pamiętając przy tym, że liatrze bardziej szkodzi nadmierne podlewanie, niż lekkie przesuszenie.

Jeżeli zależy nam na urodzaju kwiatów i silnej, odpornej bylinie, to możemy nawozić liatrę. Robi się to 3 razy w ciągu sezonu. Zalecany jest nawóz do roślin kwitnących z fosforem i potasem.

Liatra wymaga przycinania po przekwitnieniu – usuwa się uschnięte kwiatostany. Jesienią należy ściąć całą nadziemną część byliny, pozostawiając około 10 cm pędów. Drugie przecinanie wykonuje się na przełomie marca i kwietnia, wówczas należy usunąć stare pędy.

