Róże to rośliny wymagające, ale bardzo wdzięczne – jeśli dobrze o nie zadbasz, będą zdobiły ogród nawet do listopada. Jesienią nie wystarczy tylko przyciąć i podsypać korą. Musisz zadbać o ich odporność. Rośliny wchodzą w stan spoczynku, ale zanim to nastąpi, pobierają z gleby to, co pozwoli im dobrze przejść przez zimę. Dlatego właśnie jesienne nawożenie jest kluczowe.

Jesienią nie podawaj różom nawozów azotowych – te stymulują wzrost, a teraz nie o to chodzi. Potrzebują za to potasu, fosforu i siarki – te składniki pomagają zdrewnieć pędom, wzmacniają korzenie i zwiększają odporność na mrozy. Właśnie to znajdziesz w jednym z najczęstszych kuchennych odpadów – w łupinach cebuli. Nie wyrzucaj ich, tylko zrób z nich pożytek.

Nawóz do róż z łupin cebuli

Łupiny cebuli zawierają mnóstwo cennych mikro- i makroelementów. Znajdziesz w nich:

potas – wzmacnia tkanki roślinne, poprawia kwitnienie, wspiera zdrewnienie pędów,

– wzmacnia tkanki roślinne, poprawia kwitnienie, wspiera zdrewnienie pędów, fosfor – wspomaga rozwój systemu korzeniowego i regenerację tkanek,

– wspomaga rozwój systemu korzeniowego i regenerację tkanek, siarkę – naturalny składnik ochronny, który ogranicza rozwój chorób grzybowych,

– naturalny składnik ochronny, który ogranicza rozwój chorób grzybowych, flawonoidy i antocyjany – działają antyoksydacyjnie, poprawiają odporność roślin na stres.

Taki nawóz działa kompleksowo: wzmacnia pędy, poprawia kondycję liści, a przy okazji zabezpiecza róże przed patogenami obecnymi w glebie lub na liściach. Co ważne, łupiny cebuli to składnik w pełni naturalny, bezpieczny i darmowy. Nie zanieczyszcza gleby, a regularnie stosowany znacząco poprawia wygląd i zdrowie krzewów.

Zrób domowy nawóz z łupin cebuli

Jak przygotować wywar z łupin cebuli do podlewania róż?

Weź łupiny z 2–3 dużych cebul (żółtej lub czerwonej) – im bardziej intensywna barwa, tym więcej składników odżywczych. Zalej je 1 litrem wrzątku i odstaw pod przykryciem na minimum 12 godzin (najlepiej na całą noc). Po tym czasie przecedź wywar przez sitko lub gazę, żeby usunąć resztki łupin. Gotowy płyn użyj do podlewania róż – najlepiej bezpośrednio przy korzeniu.

Stosuj nawóz raz na dwa tygodnie – od września do końca października. Jeśli jest ciepło i nie ma przymrozków, możesz podać go jeszcze w pierwszym tygodniu listopada. Możesz też użyć wywaru jako naturalnego oprysku. Przelej go do butelki z rozpylaczem i opryskaj liście z obu stron. Rób to wczesnym rankiem lub wieczorem, nie w pełnym słońcu. Unikniesz poparzeń liści i zwiększysz skuteczność działania.

O czym pamiętać?

Używaj tylko świeżych, zdrowych łupin – bez oznak pleśni i gnicia.

Nie dodawaj do wywaru soli ani żadnych przypraw.

Gotowego wywaru nie przechowuj dłużej niż 2 dni – potem traci swoje właściwości.

Nie stosuj w czasie przymrozków ani na przesuszoną glebę.

Jesienny nawóz do róż z łupin cebuli wzmacnia krzewy, fot. Adobe Stock, kookookoo

Efekty po nawożeniu róż

Pierwsze efekty zauważysz już po 5–7 dniach. Liście staną się bardziej jędrne i błyszczące, a nowe pąki kwiatowe będą bardziej zwarte i odporne na chłód. Róże podlewane wywarem z łupin cebuli kwitną dłużej – niekiedy nawet do listopada – i lepiej znoszą zimowanie.

Regularnie stosowany nawóz z łupin cebuli:

poprawia ogólną kondycję krzewów,

wzmacnia system korzeniowy,

ogranicza rozwój chorób grzybowych (szczególnie mączniaka i czarnej plamistości),

pomaga roślinie zdrewnieć i przygotować się do spoczynku zimowego,

zwiększa mrozoodporność pędów i pąków.

Wiosną takie krzewy szybciej się regenerują, wypuszczają więcej zdrowych pędów i wcześniej zaczynają kwitnąć.

Kuchenne nawozy dla róż

Oprócz łupin cebuli możesz sięgnąć po inne resztki z kuchni, które działają podobnie. Oto kilka sprawdzonych propozycji:

skorupki jajek – zawierają wapń, który poprawia strukturę gleby . Rozkrusz je i wymieszaj z ziemią wokół krzewu,

. Rozkrusz je i wymieszaj z ziemią wokół krzewu, woda po gotowaniu warzyw – oczywiście bez soli i tłuszczu. Po ostudzeniu podlej nią róże,

fusy z kawy – lekko zakwaszają glebę, co róże bardzo lubią. Wymieszaj je z wierzchnią warstwą ziemi,

obierki z banana – to świetne źródło potasu . Zakop cienką warstwą w ziemi przy krzewie, ale nie zostawiaj ich na wierzchu – mogą przyciągać owady,

. Zakop cienką warstwą w ziemi przy krzewie, ale nie zostawiaj ich na wierzchu – mogą przyciągać owady, Popiół drzewny – zawiera dużo potasu i fosforu. Posyp nim ziemię wokół roślin, ale z umiarem – raz na miesiąc wystarczy.

