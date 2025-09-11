Śliwa wymaga szczególnej uwagi, ponieważ jej korona szybko się zagęszcza, co sprzyja chorobom i obniża jakość owoców. Jesień to idealny moment, by zająć się prześwietleniem korony, usunięciem zbędnych pędów i przygotowaniem drzewa do zimy. Dzięki temu śliwa odwdzięczy się latem większą ilością słodkich, soczystych owoców. Jesienne cięcie nie powinno być agresywne, ale nie może być też jedynie kosmetyczne.

Reklama

Jakie śliwy przycina się jesienią?

Jesienne cięcie śliwy wykonuje się tylko w przypadku odmian, które kwitną późnym latem, czyli w lipcu i sierpniu. To przede wszystkim popularna śliwka węgierka, a także katinki, renklody, odmiany opal, herman i kalipso. Cięcie należy przeprowadzić w połowie września, aby rany po sekatorze miały szansę zagoić się przed przymrozkami. Dzięki prześwietleniu korony i usunięciu niepotrzebnych pędów śliwa skupia energię na wiązaniu owoców, a nie na rozrastających się gałęziach. W ten sposób w kolejnym sezonie zakwitnie naprawdę obficie.

Ukształtowana, rzadsza korona ułatwia również dostęp do owoców i poprawia wygodę pracy w sadzie. Warto pamiętać też o wiosennym skorygowaniu korony i przycięciu zbyt długich pędów.

Jesienne przycinanie śliwy ma ogromne znaczenie dla jej zdrowia, fot. Adobe Stock, Oana

Jak przycinać śliwę jesienią?

Najlepszy moment to wczesna jesień, a więc termin od połowy września do początku października, kiedy drzewo zakończyło owocowanie i liście zaczynają już powoli opadać. Na początku pozbądź się wszystkich pędów połamanych, chorych i porażonych przez szkodniki. To pozwoli uniknąć rozprzestrzeniania się infekcji.

Następnie wytnij gałęzie rosnące do środka korony oraz te, które krzyżują się ze sobą. Dzięki temu światło i powietrze dotrą do wnętrza drzewa. Młode, długie pędy można lekko skrócić, by pobudzić drzewo do wytwarzania silnych, owoconośnych gałązek w przyszłym roku.

Miejsca cięcia zabezpiecz maścią ogrodniczą lub emulsją z dodatkiem fungicydu, by zapobiec infekcjom. Gałęzie, które zostały po cięciu, należy usunąć i najlepiej spalić, aby nie stały się źródłem chorób i szkodników.

Czytaj także: