Jasny nalot na śliwkach to nie pleśń, ani inna szkodliwa substancja. Warto wiedzieć, co oznacza. To ważny sygnał, który wskazuje na jakość tych owoców. Niektórzy zmywają go od razu, chociaż w niektórych sytuacjach jest to niewskazane.

Co oznacza biały nalot na śliwkach?

Jasny nalot na śliwkach, przypominający kurz, jest naturalnym zjawiskiem. Pełni on rolę ochronnego filtra, który hamuje wyparowanie wilgoci ze śliwek, a także zabezpiecza je przed czynnikami zewnętrznymi, takimi jak choroby i warunki pogodowe.

Woskowy nalot na śliwkach jest również dla nas oznaką ich świeżości. Zmywa się podczas długiego przechowywania i transportu, a więc jego obecność to dla nas sygnał, że śliwki były niedawno zrywane. Przy czym warto pamiętać, że w Polsce uprawia się różne odmiany śliwek i nie wszystkie z nich są pokryte taką ochronną warstwą. Nalot jest wyraźnie widoczny na węgierkach, śliwkach Stanley, śliwkach President, a rzadziej – na renklodach.

Kiedy i dlaczego lepiej nie zmywać nalotu na śliwkach?

Po kupnie śliwek wiele osób często popełnia błąd i od razu dokładnie je myje, ścierając z nich biały nalot. Nie jest to zalecane, jeżeli nie planujemy od razu zjadać owoców. Zmycie ochronnej warstwy powoduje, że śliwki będą się szybciej psuć. Zatem gdy chcemy je jeszcze przez jakiś czas przechowywać, to włóżmy je bez mycia do lodówki – przetrwają znacznie dłużej.

Przed spożyciem oczywiście trzeba śliwki dokładnie umyć. Woskowy nalot można usunąć pod bieżącą wodą albo za pomocą ręcznika papierowego. Jego ewentualne zjedzenie nie jest w żadnym stopniu szkodliwe. Ale inne zanieczyszczenia na owocach już takie mogą być.

Jasny nalot na śliwkach ma funkcje ochronne i w pewnych przypadkach lepiej go nie zmywać, fot. Getty Images, Rawpixel

Korzyści zdrowote jedzenia śliwek

Śliwki warto jeść regularnie, najlepiej w formie surowej, gdyż wtedy zachowują najwięcej cennych składników. Zawierają witaminy z grupy B, które wspierają prawidłową pracę układu nerwowego, a także potas, magnez, żelazo, wapń i fosfor. Obecne w nich witaminy C, A i E oraz polifenole sprawiają, że śliwki działają jak silne przeciwutleniacze.

Okazuje się też, że regularne jedzenie śliwek może chronić przed miażdżycą i nowotworami. Znane są również z łagodzenia zaparć, ponieważ dostarczają sorbitolu – naturalnego cukru o delikatnym działaniu przeczyszczającym. Co więcej, obecne w nich związki wykazują działanie przeciwbakteryjne. Dlatego sięgajmy po śliwki i nie obawiajmy się, gdy są pokryte jasnym nalotem.

