Poszukiwania ozdobnych roślin do ogrodu zaprowadziły mnie do znajomego ogrodnika. Z jego pomocą wybrałam trzy kwitnące w lipcu krzewy, które rosną na ubogiej ziemi i nie wymagają zachodu, jeśli chodzi o pielęgnację. Nie mam czasu na częste podlewanie roślin, a zależy mi na efektownych kwiatach, które przez całe lato będą ozdobą ogrodu. Oto co mi polecił.

Reklama

Róża okrywowa

Lipiec to czas, kiedy posadzone w ogrodach róże zachwycają najbardziej. Róża okrywowa, czyli róża o płożącym pokroju, jest bardziej tolerancyjna na ubogą glebę, mróz i mniej sprzyjające warunki niż róże rabatowe (to te wyższe, polecane na bukiety). Krzewy róży płożącej są niższe – rosną do 30-50 cm wysokości – i rozrastają się na boki, tworząc pokryty kwiatami gęsty dywan w ogrodzie. Czyni ją to doskonałą rośliną do sadzenia na skarpach, skalniakach i przy murkach.

Róża okrywowa kwitnie równie bujnie co rabatowa, ale jej kwiaty są drobniejsze. Zaletą krzewu jest też to, że nie trzeba go co roku przycinać, ani usuwać przekwitłych kwiatostanów. Róże okrywowe długo kwitną: od lipca aż do jesieni. Popularną odmianą intensywnie kwitnącą jest róża The Fairy.

Róża okrywowa jest odporniejsza i mniej wymagająca niż róża rabatowa, fot. Adobe Stock, Mari_Piman

Albicja jedwabista

Albicja jedwabista, nazywana też drzewkiem jedwabnym, to pięknie kwitnący krzew, którego różowe lub różowo-białe kwiaty przypominają zwiewne pędzelki. Pojawiają się one w lipcu i cieszą oczy przez całe lato. Dodają zielonej przestrzeni nieco orientalnego uroku. Albicję należy posadzić na ciepłym, słonecznym stanowisku, a odwdzięczy się bujnym kwitnieniem.

Najlepiej sprawdzi się podłoże lekkie, piaszczysto-próchnicze i przepuszczalne, zaś niewskazana jest gleba ciężka i bardzo wilgotna – taka nie będzie sprzyjała wzrostowi rośliny. Jest ona łatwa w uprawie i całkiem dobrze znosi mrozy.

Albicję w lipcu pokrywają efektowne kwiaty w postaci różowych pędzelków, fot. Adobe Stock, Marc

Hortensja bukietowa

Hortensja to klasyk w ogrodzie, a jeśli szukamy takiej, która kwitnie pomimo ubogiej gleby, to dobrym wyborem jest hortensja bukietowa. Aby obsypała się dekoracyjnymi wiechami, warto ziemię wzbogacić torfem lub kompostem. Przy odrobinie wysiłku można cieszyć się pięknymi kwiatami, które utrzymują się od lipca aż do listopada.

Chociaż hortensja jest dość odporna na ubogą glebę i różny stopień kwasowości, to mimo wszystko warto sadzić krzewy na podłożu lekkim, żyznym i wilgotnym o lekko kwaśnym odczynie. Wtedy uda nam się wydobyć z hortensji pełen potencjał i właściwie niczego więcej nie trzeba już robić, aby cieszyć się jej urokiem.

Hortensja bukietowa jest odporniejsza na niesprzyjające warunki niż hortensja ogrodowa, fot. Adobe Stock, geshas

Czytaj także: