Zadbaj najpierw o podstawy. Storczyk (szczególnie popularna Phalaenopsis) potrzebuje stanowiska jasnego, ale nie bezpośrednio nasłonecznionego. Najlepiej czuje się na parapecie wschodnim lub północno-wschodnim. Unikaj przeciągów i gwałtownych zmian temperatur.

Reklama

Podlewaj go regularnie, ale z umiarem — raz na 7–10 dni, metodą „na zanurzenie”. Wodę powinieneś wcześniej przegotować lub odstawić na 24 godziny, by pozbyć się chloru i zmiękczyć ją. Idealna będzie również deszczówka. Zawsze pozwól nadmiarowi wody odpłynąć — korzenie storczyka nie mogą stać w wodzie, bo bardzo szybko gniją.

Jeśli stosujesz się do tych zasad, a mimo to roślina od dłuższego czasu nie wypuszcza nowych kwiatów, czas ją pobudzić. Zamiast szukać drogich preparatów w sklepach ogrodniczych, sięgnij po coś, co na pewno masz w kuchni.

Nawóz do storczyka z miodu

Miód działa na storczyki jak naturalny „booster”. Zawiera cukry proste, minerały (jak potas, magnez, wapń), witaminy z grupy B, enzymy i związki antybakteryjne. Dzięki temu wspomaga rozwój nowych korzeni i liści, a także poprawia ogólną odporność rośliny.

Nie bez powodu miód wykorzystywany jest też do regeneracji sadzonek i wspomagania ukorzeniania – działa antyseptycznie, zapobiega rozwojowi pleśni i bakterii w podłożu. W przypadku storczyków pomaga również zatrzymać wilgoć przy korzeniach i poprawić ich kondycję.

Dobrze odżywiony korzeń to silna roślina, która szybciej reaguje na zmianę warunków i chętniej wypuszcza nowe pędy kwiatowe.

Jak stosować nawóz z miodu do storczyka

Aby przygotować nawóz do storczyka, do 1 litra letniej, przegotowanej wody dodaj 1 pełną łyżeczkę naturalnego miodu (najlepiej płynnego, ale skrystalizowany też się nada — tylko go rozpuść). Wymieszaj dokładnie, aż cały miód się rozpuści.

Sposoby użycia:

Namaczanie korzeni:

Zanurz perforowaną doniczkę storczyka w przygotowanym roztworze na około 15–20 minut. Upewnij się, że całe podłoże jest nasiąknięte. Po tym czasie odstaw doniczkę i pozwól wodzie dokładnie spłynąć. Nie zostawiaj rośliny w zalanej osłonce. Przecieranie liści:

Zanurz miękką, czystą ściereczkę w roztworze z miodem i delikatnie przetrzyj liście z wierzchu i od spodu. Dzięki temu usuniesz kurz, zwiększysz efektywność fotosyntezy i jednocześnie ochronisz roślinę przed niektórymi szkodnikami (np. przędziorkami czy wciornastkami). Oprysk (opcjonalnie):

Jeśli chcesz, możesz przelać roztwór do butelki ze spryskiwaczem i delikatnie opryskać liście – ale tylko rano, żeby zdążyły wyschnąć przed nocą. Nie pryskaj kwiatów ani pąków!

Stosuj nawóz raz na 2–3 tygodnie. Zbyt częste podawanie może przynieść odwrotny skutek – miód to cukier, który w nadmiarze może zakwasić podłoże i przyciągać grzyby.

Nie stosuj tego nawozu, jeśli w doniczce pojawiły się oznaki grzyba lub pleśni. W takim przypadku najpierw wymień podłoże i daj roślinie czas na regenerację.

Nawóz do storczyka z miodu odżywia roślinę, fot. Adobe Stock, Maciej

Kiedy zauważysz efekty?

Przy regularnym stosowaniu efektów możesz spodziewać się po 3–4 tygodniach. Najpierw zauważysz jaśniejsze, jędrniejsze liście i więcej powietrznych korzeni. To znak, że roślina zaczyna intensywnie pracować.

W kolejnym etapie (zazwyczaj po 4–6 tygodniach) mogą pojawić się nowe oczka na pędzie, a jeśli masz szczęście — nowy pęd kwiatowy. Wiele zależy od warunków, jakie zapewniasz roślinie na co dzień: światło, temperatura i wilgotność mają ogromne znaczenie. Ale jeśli zadbasz o wszystko i podasz ten prosty domowy nawóz, storczyk może wypuścić całą fontannę kwiatów.

Wzmocnij storczyka w domowy sposób

Jeśli akurat nie masz miodu lub chcesz stosować inne naturalne wzmacniacze na zmianę, sięgnij po te sprawdzone domowe rozwiązania:

Woda ryżowa – niesolona, po gotowaniu białego ryżu. Odstaw ją do wystudzenia i podlej storczyka raz na 2 tygodnie.

Rozcieńczony sok z aloesu – 1 łyżeczka świeżego soku na 1 litr wody. Nawilża, wzmacnia i chroni liście.

Napar z rumianku – przestudzony napar działa łagodząco i antygrzybiczo. Stosuj go raz w miesiącu do podlewania.

Skórka z banana – zalej wrzątkiem, odstaw na kilka godzin i podlej roślinę po przestudzeniu. Skórki dostarczają potasu i magnezu.

Woda z czosnkiem – pół ząbka na litr wody, odstaw na 24 godziny. Działa antybakteryjnie i wzmacniająco, ale stosuj tylko raz na 6 tygodni.

Dzięki tym naturalnym środkom twoje storczyki będą nie tylko zdrowe, ale też pięknie zakwitną — bez chemii i zbędnych wydatków.

Czytaj także: