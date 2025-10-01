YOPE MEN to odpowiedź na potrzeby współczesnych mężczyzn, tych, którzy szukają prostych, ale niezawodnych rozwiązań w codziennej rutynie. Produkty łączą w sobie moc naturalnych składników z działaniem dostosowanym do specyfiki męskiej skóry.

Reklama

W skład YOPE MEN wchodzą:

Krem do twarzy Siła Regeneracji

Intensywnie odżywia i przywraca energię zmęczonej skórze. Unikalny kompleks bioceramidów wzmacnia barierę ochronną, olej z baobabu głęboko nawilża i regeneruje, a ekstrakt z drzewa sugi wspiera odnowę i łagodzi podrażnienia. Skóra jest wyraźnie gładsza, wzmocniona i pełna świeżości.

Cena: 49,99 PLN

Krem do twarzy Moc Nawilżenia

Lekka, matująca formuła, która szybko się wchłania i przynosi skórze natychmiastowe ukojenie. Morski hialuron nawilża oraz reguluje wydzielanie sebum, kompleks fitoemolientów łagodzi podrażnienia i chroni przed przesuszeniem, a fitoncydy z drzewa sugi wspierają regenerację. Skóra staje się nawilżona i gładka, nie świeci się. Sprawdza się zarówno po goleniu i na co dzień.

Cena: 49,99 PLN

Żel do mycia twarzy Energia Oczyszczenia

Skutecznie oczyszcza i odświeża skórę, nie wysuszając jej i nie powodując uczucia ściągnięcia. Fitoncydy z drzewa sugi działają antyoksydacyjnie i wspierają odnowę, ekstrakt z drzewa tara intensywnie nawilża i wygładza, a kwas winowy z ekstraktu wina delikatnie złuszcza martwy naskórek. Twarz jest czysta, matowa i gotowa na nowy dzień.

Cena: 34,99 PLN

Żel pod prysznic Drzewo Cedrowe, Jałowiec i Chilli

Energetyzujący żel pod prysznic, który pobudza ciało i zmysły otulającym aromatem drzewa cedrowego. Ekstrakt z cedru wzmacnia i wygładza skórę, chilli stymuluje mikrokrążenie, a aloes i konopie nawilżają i koją podrażnienia. Delikatna piana z saponin zielonej herbaty skutecznie oczyszcza, nie naruszając naturalnego pH. Doskonały sposób na poranne przebudzenie i wieczorne odświeżenie. Dostępny także w dwóch dodatkowych wariantach zapachowych: Drzewo Sandałowe i Drzewo Gwajakowe.

Cena: 23,49 PLN

Szampon Odświeżający Refresh My Hair

Lekki, naturalny szampon, który skutecznie oczyszcza włosy i skórę głowy, nie naruszając ich bariery ochronnej. Wyciąg z chmielu reguluje wydzielanie sebum, kwas bursztynowy przywraca równowagę pH i nadaje zdrowy połysk, a kompleks octowy intensywnie oczyszcza i zapewnia długotrwałą świeżość. Idealny do częstego, nawet codziennego stosowania, a włosy pozostają miękkie, zadbane i pełne witalności.

Cena: 32,99 PLN

Szampon Wzmacniający SAVE My Hair

Naturalny szampon stworzony dla mężczyzn zmagających się z nadmiernym wypadaniem włosów. L-arginina pobudza cebulki i wspiera wzrost włosów, guarana dodaje energii i poprawia mikrokrążenie, a palma sabałowa i żeń-szeń regenerują skórę głowy i tworzą optymalne warunki do zdrowego wzrostu. Regularnie stosowany działa jak kuracja biostymulująca – włosy stają się mocniejsze, pełne energii i mniej podatne na wypadanie.

Cena: 32,99 PLN

Produkty dostępne w drogeriach Rossmann, HEBE, Super-Pharm, eZebra, Cocolita, oraz na www.yope.me

Reklama

Materiał promocyjny marki YOPE.