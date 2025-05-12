YOPE Daily Heroes Super Shiny

W skład gamy wchodzą trzy produkty: szampon, odżywka oraz galaretka stylizująca. Formuły bazują na autorskiej technologii hydrolizowanych protein lnu – to właśnie one dają włosom niewidzialne wsparcie, wzmacniając je od środka.

mat. prasowe

Szampon do włosów Super Shiny

Szampon Super Shiny delikatnie oczyszcza, intensywnie nawilża i wygładza, sprawiając, że włosy stają się miękkie, elastyczne i pełne blasku. Bioferment z lnu wzmacnia i regeneruje pasma, tworząc na ich powierzchni ochronną warstwę, która zapobiega łamliwości i nadaje gładkość.

Połączenie kwasu hialuronowego i protein komosy ryżowej – Hyaluron Quinoa – działa jak pielęgnacyjny zastrzyk nawilżenia, dodając włosom miękkości i zdrowego połysku. Alantoina łagodzi skórę głowy i wspiera jej naturalną barierę ochronną, przynosząc ukojenie nawet najbardziej wrażliwej cerze. Roślinne substancje myjące skutecznie oczyszczają, nie zakłócając równowagi skóry. Efekt to włosy jak po laminacji – gładkie, łatwe do ułożenia i pełne życia, każdego dnia.

Cena: 24,99 PLN

Odżywka do włosów Super Shiny

Ta odżywka to codzienna dawka regeneracji i wygładzenia dla niesfornych, puszących się włosów. Jej naturalna formuła działa jak profesjonalny zabieg laminacji – pasma stają się lśniące, jedwabiście gładkie i odporne na uszkodzenia. Bioferment z lnu wzmacnia włosy od środka, wygładzając ich powierzchnię i przywracając zdrowy wygląd. Kwas itakonowy głęboko nawilża i dodaje świetlistego blasku, a duet argininy i oleju tsubaki wyraźnie poprawia kondycję włosów i chroni je przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych. Po użyciu włosy są mocniejsze, bardziej elastyczne i podatne na stylizację. To idealne uzupełnienie szamponu z tej samej serii – razem tworzą duet, który codziennie wydobywa z Twoich włosów to, co najlepsze.

Cena: 24,99 PLN

Galaretka do włosów Super Shiny

Stylizująco-pielęgnacyjny game-changer dla włosów szorstkich, puszących się i trudnych do okiełznania - wygładza, nawilża, chroni przed łamaniem i sprawia, że włosy wyglądają zdrowo i świeżo przez cały dzień. Formuła bazuje na biofermencie z nasion lnu, który wygładza pasma, dodaje blasku i sprawia, że włosy wydają się grubsze. Roślinne proteiny lnu wzmacniają i pełnią funkcję naturalnej termoochrony, a moringa hyaluron intensywnie nawilża, zmiękcza i zabezpiecza końcówki. Włosy są sprężyste, elastyczne i lśniące, jak po profesjonalnym zabiegu. Proste zyskują efekt tafli, a kręcone lepiej zdefiniowany skręt i miękkość w dotyku. Stosuj na wilgotne włosy, nie spłukuj jeśli stylizujesz, albo pozostaw na 10–20 minut jako maskę i zmyj dla intensywniejszego wygładzenia.

Cena: 27,99 PLN

Materiał promocyjny marki YOPE.