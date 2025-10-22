Wizaz.pl to dziś prawdziwa ikona świata beauty – marka, którą zna każda miłośniczka pielęgnacji i makijażu. Od lat utrzymuje pozycję lidera w kategorii „moda i uroda”, inspirując kobiety i tworząc przestrzeń, w której redakcyjne know-how spotyka się z energią społeczności Wizażanek. To tu testujemy nowości kosmetyczne, dzielimy się opiniami i odkrywamy produkty, które naprawdę działają.

W kwietniu serwis świętował 15-lecie kultowego plebiscytu KWC – Kosmetyk Wszech Czasów, który od lat wskazuje ulubieńców tysięcy użytkowniczek. 25. urodziny Wizaz.pl były naturalną kontynuacją tych celebracji – pięknym podsumowaniem rozwoju i zmian, które przez lata ukształtowały markę. Świętowaliśmy je 9 października w eleganckich wnętrzach warszawskiego Ufficio Primo – w gronie redakcji, przyjaciół i partnerów, którzy współtworzą tę wyjątkową historię.

Prowadzący galę wręczenia nagród Marta Średnicka i Aleksander Sikora/ Fot. Katarzyna Gromada

Uroczystość rozpoczęła się od pięknego gestu – ze sceny popłynęły słowa wdzięczności dla wszystkich, którzy na przestrzeni lat współtworzyli historię Wizaz.pl. A lista nazwisk i partnerów była imponująco długa, bo Wizaz.pl od zawsze ma wokół siebie grono oddanych przyjaciół i pasjonatów świata beauty. Szczególne słowa podziękowania trafiły do Poczty Polskiej – wieloletniego partnera serwisu, który z troską i niezawodnością dostarcza przesyłki do Klubu Recenzentki, pozwalając Wizażankom testować kosmetyki w domowym zaciszu, dokładnie tak, jak lubią najbardziej.

Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Ale partnerów, którzy razem z Wizaz.pl celebrowali urodziny było znacznie więcej. To m.in. Awesome Cosmetics, Batiste, Bielenda Group, Bottica, Braun, Cocolita, Collistar, Douglas Collection, Evree, Foxy, Garnier, Icon16, il Salone, Invisibobble, Kimoco, Listerine, Lirene, Neboa, Neutrogena, NF, Phlov, Remington, Routines, Seysso, Suntago Wellness&spa, Syoss, Tangle Teezer, Trena, Verona, Yves Rocher, Ziaja.

Od prawej Aleksandra Piwowarska (Bielenda Group), Iwona Czopek (Bielenda Group), Pola Słopecka @pola.slopecka oraz Kamila Stochmal (Bielenda Group)/ Fot. Akpa

W trakcie gali wręczono także nagrody "Jestem sobą". To akcja, w której mowa o samoakceptacji, miłości do własnego ciała, dojrzałości, sile. W tegorocznej edycji użytkowniczki Wizaz.pl nagrodziły osobowości ze świata social mediów w 4 kategoriach: cielesność, pro-aging, skinpositivity oraz siła indywidualności i wyzwolenie z filtrów.

W kategorii "cielesność" laureatką została Kaja Gołuchowska.

W kategorii "pro aging" statuetkę otrzymała Dorota Świętonowska.

Zwycięstwo w kategorii "siła indywidualności, wyzwolona z filtrów" odniosła Karolina Brzuszczyńska.

Z kolei statuetkę w kategorii "skin positivity" odebrała Aleksandra Cedro.

Nie zabrakło także nagród przyznanych przez redaktor naczelną Wizaz.pl - Martę Średnicką.

Laureaci nagród/ fot. Katarzyna Gromada

W kategorii "Ikony wsparcia kobiet" były to statuetki dla marek, które walczą o głos, prawa i przestrzeń do samorealizacji kobiet.

Otrzymały je marki: L'Oreal Paris, ponieważ jej hasło „Jesteś tego warta” stało się jednym z najbardziej przełomowych sloganów w historii beauty. To ponadczasowy manifest kobiecej wartości i siły. Avon, która od prawie 140 lat wspiera kobiety w dbaniu o zdrowie, urodę i niezależność. Angażuje się również w walkę z rakiem piersi i sprzeciwia się przemocy. Szchwarzkopf, która promuje hasło "For Every You", pokazując, jak ważna jest indywidualność, różnorodność i autentyczność.

Team Syoss i Schwarzkopf (Agnieszka Purchała, Julia Zdziebłowska, Nikola Kur, Weronika Radkiewicz i Aleksandra Stelmach) z nagrodą w kategorii Ikony wsparcia kobiet. Na zdjęciu również Marta Średnicka, redaktor naczelna Wizaz.pl oraz Monika Muszyńska, Managing Director Burda Media/ Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

W kategorii "Zmiana definicji piękna" wyróżniono marki, które odważnie pokazują, że piękna nie da się zamknąć w jednej definicji. Rossmann otrzymał wyróżnienie za budowanie wspólnoty wokół zdrowia, urody i troski o kobiety. Danucera została wyróżniona za narrację, która pokazuje, jak ważny w dbaniu o siebie jest język wsparcia i edukacja. Oferuje ona skuteczne rytuały oraz uczy technik świadomej pielęgnacji.

W kategorii "Siła polskich marek" wyróżniono brandy, które udowadniają, że polska myśl beauty może inspirować na całym świecie.

Inglot - za połączenie odwagi w wyznaczaniu trendów, umiejętność globalnej ekspansji oraz za jakość, pełen profesjonalizm i autentyczną pasję do piękna.

Bella za przełamywanie tabu, edukację i wspieranie młodych kobiet, co ma odzwierciedlenie w akcji "Okres no stress".

Ziaja, która od lat wspiera kobiety oferując skuteczną i dostepną pielęgnację.

AA Sensitive Beauty Products innowację, skuteczność i troskę o skórę wrażliwą Polek, którą roztacza nam nami od 40 lat.

Redaktor naczelna, Marta Średnicka wyróżniła również marki w kategorii: "Nowe pokolenie wsparcia i beauty". To je wyróżnia bliskość natury, autentyczność i świadomość. Neboa „Respect Nature” to nie tylko hasło tej marki, ale przede wszystkim filozofia. Marka pokazuje, że pielęgnacja może iść w parze z troską o planetę, odpowiadając na potrzeby nowoczesnych konsumentek.

BasicLab Cosmetics z kolei wyznacza standardy w trendzie "science-based beauty" poprzez uczenie świadomej pielęgnacji.

Z okazji 25-lecia Wizaz.pl powstał też wyjątkowy set kosmetyków do ust. A było to możliwe dzięki połączeniu sił z marką My Buddy.

Było to ogromne wyzwanie, aby zdążyć z premierą na to wydarzenie, ale udało się i jestem wdzięczna, że możemy w tym wyjątkowym dniu oddać w Państwa ręce efekty naszej pracy. Zależało nam na stworzeniu kosmetyków przyjemnych w stosowaniu, przystępnych cenowo i na tyle kompaktowych, aby mogły nam towarzyszyć na co dzień. Bo wierzymy, że kluczem do pięknych i młodo wyglądających ust jest regularność pielęgnacji. I tak powstała kolekcja o apetycznym aromacie owoców leśnych, który wygrał w plebiscycie Wizażanek – peeling, serum i masełko do ust. Produkty pozwalają na stworzenie odmładzającego rytuału w 3 krokach, bo wierzymy, że usta jako symbol kobiecości zasługują na więcej troski z naszej strony niż szybka pomadka w biegu. Zachęcamy do testowania i dzielenia się opiniami, a już od jutra linia będzie dostępna wyłącznie w drogerii Cocolita.pl - mówiła Alicja Czapiewska, Brand Manager marki MyBuddy.

Wieczór uprzyjemnił występ Natalii Nykiel i Marcina Maciejczaka.

Natalia Nykiel fot. Katarzyna Gromada

Po uroczystej gali, na gości czekały specjalne strefy partnerów, na których mogliśmy nie tylko poznać ich produkty, ale też wziąć udział w ciekawych aktywnościach, a nawet wygrać upominki. W strefie Suntago i marki Ziaja czekały na nas także... masaże!

Ziaja LTD Zakład Produkcji Leków sp z o.o. Od lewej Joanna Kowalczuk (dyrektor marketingu) i Marta Żołnierowicz (PR Manager) w strefie Partnera gali - Suntago Wellness&SPA

Poczta Polska dawała nam możliwość wysłania życzeń dla Wizaz.pl i wygrania zestawu kosmetyków stworzonych we współpracy serwisu i marki MyBuddy.

Różowy van należał do marki Kimoco. Przyciągał uwagę swoim kolorem i zachęcał do przetestowania kosmetyków brandu z linii Glass Skin. W tej przestrzeni każdy mógł też zrobić sobie zdjęcie polaroidowe z przyjaciółką.

Strefa marki Kimoco/ Fot. Katarzyna Gromada

Dalej nie zwalniano tempa. Mogliśmy bliżej poznać asortyment takich marek, jak Braun, Seysso czy Remington, gdzie na nas czekały upominki, a także karuzela z nagrodami, takimi jak urządzenia marek.

Strefa Braun/ Fot. Katarzyna Gromada

Strefa marki Seysso/ Fot. Katarzyna Gromada.

Strefa marki Remington z influencerką Włosovero/ fot. AKPA

A co z kosmetykami? Ich dalej też nie brakowało. Jesteście ciekawi najnowszych perfum Kuby Błaszczykowskiego? Sprawdziłyśmy każdy z nich i jesteśmy nimi zachwycone. Każdej z nas przypadł do gustu inny i już planujemy wybrać się po nie do Rossmanna.

Strefa marki Icon 16/ Fot. Katarzyna Gromada

Uwagę przykuwała także strefa marki Neboa, na której to zaprezentowano to, co marce szczególnie przyświeca - ochrona środowiska. Dzięki specjalnym ekranom przenosiliśmy się do wodnego świata, a na każdego, kto chciał sprawdzić na własnej skórze produkty marki, czekała maszyna losująca, w której do zgarnięcia były kosmetyki.

Strefa marki Icon 16/ Fot. Katarzyna Gromada

A może tak produkty z winogron? Te zaprezentowała nam marka Bottica. Chyba nie było osoby, która by się nie zachwyciła jej nowością - masłem do ciała, które otula, wygładza i regeneruje skórę.

Strefa marki Bottica/ Fot. Katarzyna Gromada

Dalej czekały na nas nowości (i nie tylko) od marki Yves Rocher. Tutaj też każdy mógł zakręcić maszyną losującą i sprawdzić, jaki produkt przypadnie mu do testów.

Strefa marki Invisibobble/Fot. Katarzyna Gromada

Atmosfera była gorąca, ale każdy mógł liczyć na szybką poprawkę fryzury dzięki strefie marki INVISIBOBBLE, na której nie zabrakło także produktów do pielęgnacji włosów z portfolio New Flag Pro.

Strefa marki Invisibobble/Fot. Katarzyna Gromada

Przedstawiciele Burda Media. Od lewej Tomasz Jażdżyński, Maciej Klepacki, Małgorzata Nocuń-Zygmuntowicz/ Fot. Katarzyna Gromada.

Urodzinowy tort fot. Katarzyna Gromada

Jesteśmy gotowi na kolejne 25 lat!