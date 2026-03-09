Breo od 2000 roku opracowuje ergonomiczne i inteligentne rozwiązania do masażu, tworząc pionierskie innowacje w wielu dziedzinach i zgłaszając setki patentów. Filozofia marki opiera się na trzech filarach: równowadze, mądrości oraz wschodniej estetyce. Marka czerpie inspirację z teorii meridianów oraz akupresury, przekładając starożytne techniki ucisku na język nowoczesnej inżynierii. Urządzenia Breo nie są jedynie gadżetami, lecz przemyślanymi narzędziami do wellness, które mają za zadanie niwelować skutki cyfrowego zmęczenia, siedzącego trybu pracy i ciągłego stresu.

Technologicznym wyróżnikiem marki jest autorska technologia sensoryczna oraz zastosowanie ultracichych silników (poniżej 55 dB w modelu N6 mini), co pozwala na pełną dyskrecję i relaks nawet w przestrzeni biurowej czy podczas podróży.

Materiały prasowe

Flagowe innowacje: EM005 oraz N6 mini

Wraz z wejściem na polski rynek, Breo prezentuje dwa kluczowe produkty, które zdobyły uznanie użytkowników na całym świecie. Co sprawia, że są lepsze od konkurencji?

Breo EM005 Eye Massager to zaawansowany masażer okolic oczu i skroni w estetyce klasy superpremium, zaprojektowany z myślą o osobach spędzających wiele godzin przed ekranem. Urządzenie łączy kompresję powietrzną 360° z delikatną terapią ciepłem oraz masażem skroni. Dzięki specjalnie zaprojektowanym poduszkom powietrznym, które koncentrują nacisk właśnie w obszarze skroni, pomaga redukować uczucie zmęczenia oczu i wspiera regenerację po intensywnym dniu. Wspomniana technologia ma również pozytywny wpływ na łagodzenie migrenowych bóli głowy. Producent akcentuje zastosowania relaksacyjne: wieczorne wyciszenie, przygotowanie do snu oraz szybki „reset” po pracy. Dodatkowo EM005 umożliwia personalizację ustawień w aplikacji Breo, a także odtwarzanie muzyki w trakcie sesji.

Materiały prasowe

Breo N6 mini Neck Massager to kompaktowy masażer szyi i ramion, stworzony do szybkiego rozluźnienia spiętych mięśni w ciągu dnia – szczególnie po wielu godzinach przy biurku. Urządzenie wykorzystuje 5D głowice masujące w charakterystycznym kształcie „kwiatów śliwy”, oferuje trzy tryby pracy oraz delikatne podgrzewanie w zakresie 30–45°C, które wspiera uczucie odprężenia. Dzięki bezprzewodowej konstrukcji i zapięciu na klamrę można korzystać z niego bez użycia rąk, co sprzyja krótkim sesjom relaksu między spotkaniami czy w przerwie od pracy.

Wellness w zasięgu ręki

Produkty Breo zostały zaprojektowane jako naturalne dopełnienie współczesnego stylu życia, w którym krótka przerwa na „reset” staje się niezbędnym elementem dnia. Lekka i przenośna forma urządzeń pozwala wpleść chwilę relaksu w niemal każdy moment – od podróży i przerw między spotkaniami, po wieczorne rytuały wyciszenia (tzw. wind-down routines). Marka kieruje swoją ofertę do osób spędzających wiele godzin przed ekranami oraz wszystkich tych, którzy w kategorii wellness poszukują jakości wykonania klasy premium.

Materiały prasowe

Globalne doświadczenie i technologia

Polska premiera modeli EM005 oraz N6 mini otwiera lokalnym użytkownikom dostęp do rozwiązań, które zdobyły uznanie na całym świecie. Breo (Shenzhen Breo Technology Co., Ltd.) to marka o ugruntowanej pozycji międzynarodowej, posiadająca ponad 140 oficjalnych sklepów na różnych rynkach. Od 2000 roku firma rozwija ergonomiczne technologie, opierając się na setkach zgłoszonych patentów i konsekwentnie unikając przy tym nomenklatury medycznej na rzecz przystępnego, lifestylowego podejścia do dbania o dobrostan. Jako pionier w swojej dziedzinie, Breo łączy nowoczesną myśl inżynieryjną z potrzebą codziennego komfortu w cyfrowym świecie.

Więcej informacji o produktach oraz oficjalny sklep internetowy znajdują się pod adresem: www.breopolska.pl.

