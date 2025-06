Naturalność to numer jeden jeśli chodzi o trendy urodowe od wielu sezonów - zwłaszcza latem. Każda z nas jednak chce przy tym podkreślić swój wygląd. Właśnie dlatego stawiamy na produkty do makijażu, które są w stanie uwydatnić np. kolor ust czy oczu, ale nie dają zbyt mocnego efektu. I stąd tak duża popularność różnego rodzaju tintów. Teraz absolutnym hitem jest jeden z nich. Jak poznasz ten tint do ust, inne produkty będą mogły dla ciebie nie istnieć.

Jak poznasz ten tint do ust, nie będziesz chciała użyć niczego innego

Makijaż wymaga odpowiedniego doboru produktów, które najlepiej sprawdzą się w przypadku naszej cery. Szczególnie jeśli chodzi o usta, o których wiele z nas zapomina. To właśnie odcień warg jest jednak w stanie sprawić, że cała buzia nabierze charakteru. Odpowiednio dobrany kolor podkreśla też głębię oczu.

Właśnie dlatego takim hitem stały się tinty. Dają one bowiem efekt naturalnego koloru ust - jedynie go pogłębiają. A tint do ust NYX nie dość, że podkręca ich barwę, to jeszcze rewelacyjnie nabłyszcza wargi.

Tint do ust NYX to hit w sieci

Tint do ust NYX już jakiś czas temu stał się hitem TikToku. Kobiety go uwielbiają ze względu na to, że dostępny jest w wielu wersjach kolorystycznych - to aż kilkanaście różnych odcieni do wyboru. Oprócz tego zostawia efekt tafli wody na wargach. Wydobywa ich naturalne piękno, ale też je pielęgnuje.

W tym produkcie zawarte są magnez, witamina B12 oraz woda kokosowa. Dzięki temu tint nawilża usta oraz zostawia na nich efekt orzeźwienia.

Tinty do ust marki NYX dostępne są np. w drogerii internetowej COCOLITA. W standardowej cenie kosztują 49,99 zł, ale teraz można je kupić aż o 20% taniej - za jedyne 39,99 zł.

Tint do ust NYX, Fot. materiały promocyjne, cocolita.pl

Dlaczego tint jest lepszy od innych produktów do ust?

Pomadki, błyszczyki, szminki - do tej pory stosowałyśmy różne kosmetyki do ust, ale to tint teraz jest naszym numerem jeden. Ten produkt pogłębia bowiem naturalny kolor ust, jednocześnie dając efekt permanentnego makijażu. Gdy nakładamy go na wargi, przypomina nieco malowanie pędzlem zamoczonym w farbie po kartce papieru.

Można wybrać błyszczący tint jak ten od NYX. Na rynku są też jednak tinty matujące idealne dla pań, które nie przepadają za błyskiem na ustach. Każda z nas może zatem znaleźć produkt idealny dla siebie.