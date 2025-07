Za najlepszy puder na upały płacę 9,95 zł. Działa lepiej niż fixer i pachnie jak ciasto z truskawkami

Latem, gdy temperatury stają się nie do wytrzymania, nawet najlepiej wykonany makijaż potrafi spłynąć wraz z potem. Dlatego dobrze jest mieć przy sobie puder do zadań specjalnych. Nie musi on jednak kosztować dziesiątek czy setek złotych. Ja za swojego ulubieńca płacę mniej niż "dyszkę".