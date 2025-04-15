Jednym z hitów ostatnich miesięcy stał się prosty napój, który składa się z truskawek i kefiru. Niepozorny, ale poprawia wygląd cery - rozświetla i ujednolica koloryt, a także działa przeciwzapalnie. Możesz wypić go rano lub wieczorem i wdrożyć do swojego codziennego rytuału pielęgnacyjnego.

Jak zrobić Kefir Skin Glow Drink?

Jeśli szukasz naturalnego sposobu na promienną cerę, nie musisz wcale sięgać po wyszukane metody. Czasem wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz w lodówce. Kefir Skin Glow zrobisz z dwóch składników, a może zadziałać lepiej niż niejedno serum.

Składniki:

1 szklanka kefiru,

1/2 szklanki świeżych lub mrożonych truskawek,

1 łyżeczka miodu (opcjonalnie - dla słodszego smaku).

Przygotowanie:

Umyj truskawki, wrzuć je do blendera i powoli dodawaj kefir. Zmiksuj na gładki koktajl. Podawaj od razu - najlepiej schłodzony, z kostką lodu lub listkiem mięty na wierzchu.

Dlaczego warto pić Kefir Skin Glow Drink?

Czasem wystarczy drobna zmiana w codziennej rutynie, by uzyskać korzystne efekty dla zdrowia czy wyglądu. Przykładem na to jest Kefir Skin Glow Drink, którego przygotowanie nie wymaga wysiłku ani skomplikowanych składników.

Oto jakie może przynieść korzyści:

wsparcie zdrowego mikrobiomu - korzystnych bakterii, które wspierają florę jelitową, a zdrowe jelita = zdrowa cera,

rozświetlenie i ujednolicenie kolorytu skóry,

pozytywny wpływ na równowagę hormonalną,

zmniejszenie stanów zapalnych - działanie przeciwzapalne.

Właściwości urodowe kefiru i truskawek

Na skuteczność Kefir Skin Glow Drink wpływają jego prozdrowotne składniki: truskawki i kefir.

Kefir, jako fermentowany napój mleczny, zawiera mnóstwo naturalnych probiotyków. Działa od środka, wspierając organizm w bardziej zrównoważony sposób niż większość kosmetyków. Wspiera równowagę jelitową - co przekłada się na lepszy stan skóry - szczególnie przy trądziku czy stanach zapalnych. Pomaga oczyścić organizm, co może korzystnie wpłynąć na strukturę skóry oraz zawiera witaminę B2 i tryptofan, które wpływają na jej regenerację.

Truskawki są bogate w witaminę C, która wspomaga syntezę kolagenu i rozjaśnia skórę. Zawierają także antyoksydanty, które chronią przed stresem oksydacyjnym.

Jest to więc idealne połączenie składników. Razem działają holistycznie - wspierając zarówno układ trawienny, jak i skórę.

Czytaj także: