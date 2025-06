Nie ma lepszych kosmetyków niż te domowe. Zwłaszcza jeśli receptura na nie pochodzi z babcinego zeszytu. Najlepsze składniki są bowiem przekazywane z pokolenia na pokolenie. Ostatnio babcia powiedziała mi, że wystarczy zerwać bratki i zrobić z nich domowy tonik, który zapewnia cerę gładką jak porcelana. Teraz podkradłam jej inny trik urodowy. Babciny sposób na nawilżenie skóry to jedynie jeden produkt, który najprawdopodobniej masz już w swojej lodówce. Zobacz, o co chodzi.

Reklama

Babciny sposób na nawilżenie skóry

W kuchni możemy znaleźć wiele produktów, które w naturalny sposób będą dbać o naszą urodę. Dopiero co pisałyśmy, że wystarczą 2 kuchenne składniki, a skorupa z pięt zniknie migusiem. To jednak nie koniec domowych sposobów, które warto zastosować w codziennej pielęgnacji.

Już nasze babcie wiedziały o tym, że zbawienny w dbaniu o urodę jest... jogurt naturalny. Wystarczy wyjąć ten produkt z lodówki, a następnie posmarować nim twarz. Zadziała znacznie lepiej niż wszystkie kremy, które możesz znaleźć na drogeryjnych półkach. Oczywiście, o ile będziesz stosować go regularnie - rano i wieczorem.

Jogurt naturalny na twarz - nie tylko po opalaniu

Większość z nas kojarzy jogurt naturalny przede wszystkim z chłodnym okładem, który przynosi ukojenie na poparzonej skórze po opalaniu. Działa niemal tak samo jak maślanka czy kefir, które latem są niczym okład kojący i łagodzący. Okazuje się jednak, że jogurt warto wykorzystać także w inny sposób, bo ma cenne działanie pielęgnacyjne.

Właściwości pielęgnujące jogurtu naturalnego:

nawilża skórę - pomaga zatrzymać wilgoć w naskórku,

- pomaga zatrzymać wilgoć w naskórku, zawiera probiotyki i białka, które koją podrażnienia i zmniejszają stany zapalne - świetny na trądzik,

- świetny na trądzik, ma działanie złuszczające i pomaga pozbyć się martwego naskórka oraz przesuszeń,

i pomaga pozbyć się martwego naskórka oraz przesuszeń, rozjaśnia skórę, pomaga pozbyć się przebarwień.

Reklama

Maseczka z jogurtu naturalnego i cytryny

Poza samym stosowaniem jogurtu w formie kremu na co dzień warto też raz na jakiś czas przygotować z niego maseczkę do twarzy. Dzięki temu zadziała z jeszcze większą mocą. Wystarczy zmieszać jogurt z odrobiną oliwy oliwek i sokiem z cytryny. Następnie nakładamy na buzię na jakieś 10-15 minut, a potem zmywamy ciepłą wodą. Taki zabieg warto powtórzyć mniej więcej co tydzień.