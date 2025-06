Skóra z wiekiem staje się cieńsza, bardziej wymagająca i mniej elastyczna. Warto zatem sięgnąć po kosmetyk, który łączy pielęgnację z wyraźnym działaniem wygładzającym. Ten krem z Rossmanna na pewno pozytywnie cię zaskoczy.

Kolagenowo-peptydowy krem z Rossmanna

Wśród wielu kremów przeciwzmarszczkowych dostępnych na drogeryjnych półkach, trudno o produkt, który w prosty sposób łączy skuteczność z codziennym komfortem stosowania. AA Y Lift Supreme, dostępny w Rossmannie w cenie 39,99 zł, to propozycja, która przyciąga składem i przemyślaną formułą.

To kosmetyk stworzony z myślą o kobietach, które oczekują zauważalnego efektu ujędrnienia, ale bez sięgania po inwazyjne metody. Konsystencja kremu jest lekka i dobrze współpracuje z innymi elementami pielęgnacji, a także z makijażem. Co istotne – nie pozostawia uczucia lepkości ani nie obciąża skóry, co czyni go odpowiednim do codziennego użytku, zarówno rano, jak i wieczorem.

Krem AA Y Lift Supreme, fot. materiały prasowe Rossmann

Ten krem za 39,99 zł działa lepiej niż zabieg za 500 zł

Nie każdy lifting musi oznaczać kosztowny zabieg kosmetyczny. Coraz więcej osób świadomie stawia na pielęgnację, która wspiera skórę w naturalny sposób — bez presji natychmiastowych efektów, ale z widocznymi, trwałymi rezultatami.

AA Y Lift Supreme działa stopniowo — poprawia elastyczność, intensywnie nawilża i spłyca zmarszczki. Przy regularnym stosowaniu można zauważyć wyraźną poprawę konturu twarzy i gładszą powierzchnię cery.

To kosmetyk, który potrafi dać efekt zbliżony do rezultatów zabiegów pielęgnacyjnych: delikatne napięcie, odżywienie i poprawienie kondycji. Dla wielu kobiet taka forma dbania o cerę okazuje się wystarczająca — dyskretna, a mimo to niezwykle skuteczna.

Składniki aktywne kremu AA Y Lift Supreme

Formuła kremu AA Y Lift Supreme opiera się na składnikach, które wzajemnie się uzupełniają, by wspólnie działać na trzech poziomach: napinać, wygładzać i odżywiać skórę. Każdy z nich pełni konkretną funkcję i wspiera cerę dojrzałą w codziennej regeneracji.

Oto składniki aktywne AA Y Lift Supreme:

kolagen – pomaga poprawić napięcie i elastyczność skóry,

– pomaga poprawić napięcie i elastyczność skóry, peptydy – pobudzają produkcję kolagenu i elastyny, stymulując skórę do samoregeneracji,

– pobudzają produkcję kolagenu i elastyny, stymulując skórę do samoregeneracji, kofeina – poprawia mikrokrążenie, zmniejsza opuchnięcia i dodaje skórze zdrowszego kolorytu,

– poprawia mikrokrążenie, zmniejsza opuchnięcia i dodaje skórze zdrowszego kolorytu, kompleks lipidowy – wspiera barierę ochronną skóry i zapobiega nadmiernej utracie wody,

– wspiera barierę ochronną skóry i zapobiega nadmiernej utracie wody, witamina E – chroni komórki przed działaniem wolnych rodników i wspiera naturalne procesy naprawcze.

