Słysząc hasło „szczotkowanie twarzy” można odebrać je jako kolejny eksperyment kosmetyczny. Jest to jednak technika, która zyskuje coraz większe uznanie wśród osób dbających o zdrowie skóry. Dlaczego tak wiele osób się do niej przekonuje i jakie są jej korzyści?

Jak działa szczotkowanie twarzy?

Szczotkowanie twarzy polega na delikatnym mechanicznym oczyszczaniu skóry przy pomocy szczoteczki o odpowiedniej twardości. To nie tylko metoda usuwania martwego naskórka, ale też sposób na stymulację krążenia krwi oraz wspomaganie naturalnych procesów regeneracyjnych skóry.

Kiedy wykonujesz mikromasaż, cienkie włoski szczoteczki wchodzą w kontakt z powierzchnią skóry. Pobudza to mikrokrążenie, co w rezultacie poprawia dotlenienie komórek i przyspiesza metabolizm skóry.

Zwiększone ukrwienie wpływa nie tylko na szybszą regenerację, ale też lepsze wchłanianie produktów pielęgnacyjnych. Oznacza to, że nawilżające sera czy kremy, które aplikujesz mają szansę na głębsze przeniknięcie i bardziej intensywne działanie.

Technika ta działa też jak delikatny peeling, usuwając martwe komórki naskórka. A jeśli zależy ci na dokładnym oczyszczeniu cery możesz sięgnąć także po domową maseczkę do twarzy z matchą.

Szczotkowanie twarzy to jeden z najnowszych trendów w pielęgnacji cery, fot. Adobe Stock, mnelen.com

Na co zwrócić uwagę zanim sięgniesz po szczoteczkę?

Warto pamiętać, że kluczem do sukcesu jest odpowiednia technika i regularność. Nieumiejętne szczotkowanie może podrażnić skórę, szczególnie w przypadku wrażliwej lub skłonnej do zaczerwienień cery.

Jakie błędy możesz popełniać?

Zbyt intensywne szczotkowanie . Nie chodzi o to, by „ścierać” skórę, ale o delikatny masaż, który stymuluje, a nie podrażnia. Nie dociskaj więc szczoteczki zbyt mocno, może to spowodować stany zapalne czy mikrourazy skóry.

. Nie chodzi o to, by „ścierać” skórę, ale o delikatny masaż, który stymuluje, a nie podrażnia. Nie dociskaj więc szczoteczki zbyt mocno, może to spowodować stany zapalne czy mikrourazy skóry. Używanie niewłaściwej szczoteczki . Zbyt miękkie włosie może nie być zbyt skuteczne, a z kolei za twarde może podrażniać. Dostosuj wybór do rodzaju cery – dla tłustej i mieszanej lepsze będą te o nieco twardszych włosach, a dla wrażliwej te miększe.

. Zbyt miękkie włosie może nie być zbyt skuteczne, a z kolei za twarde może podrażniać. Dostosuj wybór do rodzaju cery – dla tłustej i mieszanej lepsze będą te o nieco twardszych włosach, a dla wrażliwej te miększe. Niewłaściwa częstotliwość . Zbyt częste sięganie po tę metodę może prowadzić do przesuszenia skóry. Najlepiej szczotkować twarz 2-3 razy w tygodniu.

. Zbyt częste sięganie po tę metodę może prowadzić do przesuszenia skóry. Najlepiej szczotkować twarz 2-3 razy w tygodniu. Szczotkowanie na sucho . Warto stosować tę metodę na wilgotnej skórze, najlepiej z olejkiem lub delikatnym żelem do mycia twarzy.

. Warto stosować tę metodę na wilgotnej skórze, najlepiej z olejkiem lub delikatnym żelem do mycia twarzy. Niezachowanie higieny szczoteczki . Należy regularnie ją czyścić, by uniknąć przenoszenia bakterii i zanieczyszczeń.

. Należy regularnie ją czyścić, by uniknąć przenoszenia bakterii i zanieczyszczeń. Brak zastosowania kremu lub serum nawilżającego, które utrzymają skórę w optymalnej kondycji.

