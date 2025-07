Na całym świecie istnieją różne techniki pielęgnacyjne, które lepiej lub gorzej działają na skórę. Od pewnego czasu absolutnym hitem w mediach społecznościowych jest slugging. To jednak nie tylko trend tiktokowy. To pradawna technika pielęgnacji skóry, która była popularna przede wszystkim wśród Koreanek. Dziś stosuje ją coraz więcej Polek, ale nie jest to technika, która sprawdzi się u każdego. Czym dokładnie jest slugging, skąd wziął się ten trend i jak przebiega taka pielęgnacja krok po kroku?

Reklama

Slugging, czyli wazelina na twarz

Pielęgnacja koreańska od dłuższego czasu cieszy się ogromną popularnością. Kobiety na całym świecie wzorują się na trendach popularnych wśród Azjatek, bo właśnie one mogą poszczycić się gładką, błyszczącą cerą godną pozazdroszczenia. Jednym z trików, który stosują Koreanki, jest slugging.

Nazwa tego trendu wzięła się od śluzu ślimaka, który jest śliski i gładki, a właśnie taka staje się nasza cera podczas tej pielęgnacji. Slugging polega bowiem na nakładaniu wazeliny na twarz. Wówczas na naszej skórze tworzy się cienka warstwa, która przez całą noc zapewnia nam nawilżenie i wygładzenie.

Co daje nakładanie wazeliny na twarzy?

Slugging rewelacyjnie nawilża skórę. Warstwa wazeliny nałożona na twarz zatrzymuje wodę w cerze, doskonale ją wygładza i ujędrnia. Slugging zatem nie tylko świetnie nawilży skórę, ale też może zapobiegać powstawaniu zmarszczek i wygładzać te, które już się pojawiły.

Po zabiegu sluggingu skóra staje się przyjemna w dotyku i gładka niczym jedwab. Jest też mięciutka. Ta technika działa lepiej niż maski nawilżające i ujędrniające razem wzięte. Szczególnie wtedy, gdy mamy mocno przesuszoną skórę, np. latem przy wysokich temperaturach.

Slugging krok po kroku

Slugging to zabieg, który stosujemy jako jeden z etapów wieczornej pielęgnacji. Po oczyszczeniu twarzy i spryskaniu jej tonikiem nałóż warstwę wazeliny lub innego kremu, którego używasz do sluggingu. Taką warstwę pozostaw na skórze przez całą noc. Rano koniecznie dokładnie umyj twarz i nałóż krem nawilżający.

Warto pamiętać, że slugging nie jest techniką, którą należy stosować codziennie. Działa bardziej jak peeling i maseczki, czyli warto go powtarzać raz w tygodniu. Taka częstotliwość powinna wystarczyć nawet przy mocno przesuszonej skórze.

Kosmetyki do sluggingu

Nie tylko wazelina świetnie sprawdzi się do sluggingu. Zamiast niej możesz zastosować także emolienty lub kremy zawierające wazelinę. Również kosmetyki o oleistej konsystencji sprawdzą się pod tym względem dobrze.

Warto też wybierać produkty, które dodatkowo posiadają witaminy i inne drogocenne składniki. Szczególnie kluczowe w sluggingu okazują się takie składniki aktywne jak: ceramidy, niacynamid, kwas hialuronowy czy witamina C.

Slugging nie jest dla każdego

Slugging to sposób pielęgnacji, który jest stosunkowo bezpieczny i często zalecany przez dermatologów. Można wykonywać go nawet po różnych zabiegach kosmetycznych, ale nie wszyscy powinni się na niego decydować. Jeśli masz skłonność do zatykania porów, slugging może pogorszyć sprawę.

Reklama

Tego typu pielęgnacji powinny się także wystrzegać kobiety o cerze tłustej i skłonnej do trądziku. Slugging może bowiem jeszcze bardziej natłuścić skórę. W takim przypadku znacznie lepiej sprawdzą się lekkie kremy nawilżające, które nie stworzą na twarzy efektu maski.